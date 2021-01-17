Навальний повертається з Німеччини до Москви: всі подробиці, фото та відео

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертається з Німеччини в Росію через чотири місяці його відсутності. Літак з ним мав прибути в аеропорт "Внуково" о 18:20 (за розкладом).

Головне про повернення політика в Москву:

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію повернення опозиціонера на батьківщину:

17:33 – Сам Навальний не був присутній на стійці реєстрації, а його реєстрували співробітники спецслужб Німеччини.

17:40 – У "Внуково" затримали соратників Навального – Любов Соболь, Руслана Шаведдінова і ще кількох людей. Серед них і брат політика Олег.

17:50 – В аеропорту затримали людину, яка намагалася увійти з російським прапором.

17:55 – ОМОН почав витісняти на вулицю людей, які зібралися біля рамок на вході в аеропорт. Пропускають тільки людей з квитками.

17:58 – Літак з Навальний вже перетнув повітряний кордон Росії.

18:16 – Біля аеропорту "Внуково" силовики жорстко затримали кількох людей.

18:23 – Рейс з Навальним, згідно з даними на табло у "Внуково", повинен прибути о 18:34.

18:31 – Відеотрансляцію з аеропорту веде "Радіо Свобода".

18:47 – Станом на 19:30, в Москві затримали 21 особу.

18:51 – У пресслужбі "Внуково" заявили, що літак з Навальний перебуває в зоні очікування аеропорту, а сам аеропорт працює в штатному режимі, пише РБК.