''Народ його скоро скине!'' Путіна підловили на брехні про Росію

У мережі обурилися висловлюванням прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про зацікавленість Володимира Путіна Росією.

"Перш за все, президента хвилює те, що діється у нас у країні. Але міжнародні справи теж є невід'ємною частиною його роботи. Сирія вимагає постійної уваги Путіна як головнокомандувача. Відносини з Україною і зі США залишаються нашими застарілими проблемами", — сказав він.

Користувачі назвали таку заяву брехливою. "Путінські шістки знають, що Путіна цікавить тільки зовнішня політика, і розуміють, що народ його за це скине", — прокоментував юзер.

"Та якщо подивитися на країну, що робиться всередині країни, складається враження, що йому глибоко пофіг на країну... На ціни на пальне, на тарифи, на зростання цін у магазинах", — додав коментатор.

Користувачі назвали головною помилкою Путіна — ще один термін президентства.

"Враження, що останній термін він вирішив провести під гаслом "Після мене хоч потоп!", "Навіщо, м'яко кажучи, говорити неправду?! Із внутрішньої політики президенту 100% незадовільно! Його основна помилка — ще один термін президентства. За перші місяці нового правління він примудрився звести до нуля всі його багаторічні досягнення","Те, що діється у країні, його хвилює тільки в контексті утримання влади, особистого збагачення і самозбереження", — зазначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пєсков розповів про зарплату Путіна і про те, чи користується він готівкою.

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