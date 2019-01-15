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''Народ його скоро скине!'' Путіна підловили на брехні про Росію

2.2тЧитати матеріал російською

У мережі обурилися висловлюванням прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про зацікавленість Володимира Путіна Росією.

"Перш за все, президента хвилює те, що діється у нас у країні. Але міжнародні справи теж є невід'ємною частиною його роботи. Сирія вимагає постійної уваги Путіна як головнокомандувача. Відносини з Україною і зі США залишаються нашими застарілими проблемами", — сказав він.

Користувачі назвали таку заяву брехливою. "Путінські шістки знають, що Путіна цікавить тільки зовнішня політика, і розуміють, що народ його за це скине", — прокоментував юзер.

''Народ його скоро скине!'' Путіна підловили на брехні про Росію

"Та якщо подивитися на країну, що робиться всередині країни, складається враження, що йому глибоко пофіг на країну... На ціни на пальне, на тарифи, на зростання цін у магазинах", — додав коментатор.

''Народ його скоро скине!'' Путіна підловили на брехні про Росію

Користувачі назвали головною помилкою Путіна — ще один термін президентства.

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"Враження, що останній термін він вирішив провести під гаслом "Після мене хоч потоп!", "Навіщо, м'яко кажучи, говорити неправду?! Із внутрішньої політики президенту 100% незадовільно! Його основна помилка — ще один термін президентства. За перші місяці нового правління він примудрився звести до нуля всі його багаторічні досягнення","Те, що діється у країні, його хвилює тільки в контексті утримання влади, особистого збагачення і самозбереження", — зазначили вони.

''Народ його скоро скине!'' Путіна підловили на брехні про Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пєсков розповів про зарплату Путіна і про те, чи користується він готівкою.

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Особи
Володимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
Росія
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Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
БРЕХНЯ!!!!
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Говорил Песков, а подловили почему то Путина... А на чем подловили? На том, что русские при Путине стали жить в несколько раз богаче?
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