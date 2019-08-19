"Жодної загрози": Путін розповів Європі про "безпечну" ядерну НП під Архангельськом

Глава Росії Володимир Путін заявив про відсутність загрози і підвищення радіаційного фону після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області.
Про це Путін сказав у понеділок, 19 серпня, під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Жодної загрози там немає, і жодного підвищення [радіаційного] фону там теж не існує. Туди були направлені експерти, зокрема незалежні експерти, які контролюють ситуацію. Я ці доповіді отримую... Серйозних змін там немає, але превентивні заходи вживаються, щоб не було жодних несподіванок", – заявив Путін.
Володимир Путін
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Також він висловився про жертв аварії в Сєвєродвінську: "Люди, які загинули, виконували надважливу функцію, всі вони будуть представлені до нагород".
Путін і Макрон у Марселі
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Архангельській області (Росія) трапився вибух на території військової частини. В результаті загинули п'ятеро людей.
У мережі опублікували страшні фото з місця події.
У містах Архангельськ і Сєвєродвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.
Постраждалих у результаті вибухів привезли в Москву в автомобілях, обмотаних плівкою, через побоювання про підвищений рівень радіації в регіоні.
У Білому морі, біля селища Ненокса, де прогримів вибух, після аварії помітили танкер, призначений для збору рідких радіоактивних відходів.
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