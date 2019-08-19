"Жодної загрози": Путін розповів Європі про "безпечну" ядерну НП під Архангельськом

Глава Росії Володимир Путін заявив про відсутність загрози і підвищення радіаційного фону після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області.

Про це Путін сказав у понеділок, 19 серпня, під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Жодної загрози там немає, і жодного підвищення [радіаційного] фону там теж не існує. Туди були направлені експерти, зокрема незалежні експерти, які контролюють ситуацію. Я ці доповіді отримую... Серйозних змін там немає, але превентивні заходи вживаються, щоб не було жодних несподіванок", – заявив Путін.

Володимир Путін скріншот

Також він висловився про жертв аварії в Сєвєродвінську: "Люди, які загинули, виконували надважливу функцію, всі вони будуть представлені до нагород".

Путін і Макрон у Марселі скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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