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3 вересня • оновлено в 01:32
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"Напевно, був я бухий": в Росії школярів привітали "чаркою горілки", кальяном і ОМОНом. Відефакт

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Пісні Григорія Лепса і групи "Ленінград" на дитячому концерті, безкоштовний кальян для школярів і бійці ОМОНу, які увірвалися на шкільну лінійку – так в цьому році відзначили День знань в різних регіонах Росії.

Про скандали, що сталися в Російській Федерації в перший день навчального року розповіла "Газета.Ru".

Так, в селищі Новосінеглазово Челябінської області місцеві депутати запросили виступити кавер-групу "Вересень", яка, незважаючи на те, що серед слухачів було дуже багато маленьких дітей, виконали пісні, у яких є обмеження 16+ та 18+. Артисти заспівали пісню Григорія Лепса "Чарка горілки на столі" і композицію групи "Ленінград" зі словами: "Напевно, був я бухий". Відео зі школярами, які спостерігали концерт біля будинку культури, швидко розлетілася по групах в соцмережах.

1 вересня в Росії

1 вересня в Росії

Газета.Ru

Захід був організований депутатом Челябінської міської думи Віталієм Паутова, який не вважає себе винним в цьому інциденті. "Так, я дійсно запросив "Вересень". Але ці пісні вони виконали на прохання молоді. Коли свято вже закінчилося і майже всі батьки з дітьми розійшлися", - розповів чиновник.

А в Новому Уренгої Ямало-Ненецького автономного округу місцева кальянна вирішила влаштувати акцію для школярів. У групі закладу в соціальній мережі організатори розмістили пост: "Всім школярам з 1 по 3 вересня даруємо кальян на фрукті". Однак нижче під зірочкою сказано, що акція дійсна тільки для осіб старше 18-ти років.

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Цікавий формат лінійки для школярів обрали і в Санкт-Петербурзі - там 540-я гімназія проводила лінійку для учнів 2-10 класів на великій площі в ЦПКіВ імені Кірова, куди в розпал свята увірвалися співробітники ОМОНу. Як виявилося, це було показовий виступ перед учнями школи. Організацією цієї частини програми займалася заступник директора з навчально-виховної роботи. В ГУ Росгвардіі підтвердили, що саме їх співробітники брали участь в шкільному заході. Співробітники ОМОНу показово затримували злочинця перед присутніми учнями.

У коментарях люди шоковані ситуацією.

"Напевно, був я бухий": в Росії школярів привітали "чаркою горілки", кальяном і ОМОНом. Відефакт
"Напевно, був я бухий": в Росії школярів привітали "чаркою горілки", кальяном і ОМОНом. Відефакт
"Напевно, був я бухий": в Росії школярів привітали "чаркою горілки", кальяном і ОМОНом. Відефакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося фото зі свята 1 Вересня в одній зі шкіл терористичної "ДНР". На ньому видно, що навчальний заклад став практично безлюдним.

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Тема
День знань
Особа
Григорій Лепс
Місце
Росія
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