Найзнаменитіший російський художник потрапив у ДТП під Москвою

Відомий російський художник Нікас Сафронов потрапив у ДТП у Підмосков'ї. Інцидент стався неподалік від селища Барвіха.

Художник в аварії не постраждав. За інформацією "Звєзди", він прямував на вечір пам'яті світської левиці Алли Вербер.

Машина Сафронова зіткнувся з іншим легковим автомобілем.

"Ми рухалися тихо, але ззаду, на 3-му кілометрі Рубльовки, стався сильний удар. Нас тряхануло: подушки не відкрилися. Ми були пристебнуті. Мій друг відчуває себе не дуже важливо, паморочиться у голові. Я теж відчув біль у шийному хребці. Поки, на кшталт, адекватний стан", – сказав художник.

Нікас Сафронов vokrug.tv

За словами Сафронова, ДТП сталася з вини іншого автомобіля, водій якого відволікся на гаджет і став ініціатором аварії. При цьому провину він не заперечує.

"Він тверезий. ГЛОНАСС спрацював: нам подзвонили, запитали, чи потрібна допомога. Через хвилин п'ять приїхав начальник ДАІ. Зараз він вирішує це питання. Дай бог, що все обійшлося, всі живі. Це найголовніше", – підкреслив він.

Сафронов зазначив, що засмутився тому, що не встиг на вечір пам'яті. В даний час на місці аварії працюють співробітники ГИБДД.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нікас Сафронов показав палац з хутром і антикваріатом. Він будував свої хороми в центрі Москви загальною площею в 1000 квадратних метрів 11 років.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.