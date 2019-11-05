"Найкоротша версія Путіна!" Президента РФ викрили у використанні двійника

Президента Російської Федерації Володимира Путіна знову підловили на використанні двійника.
Викривальне фото опублікував у своєму Facebook український політолог Олексій Голобуцький (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"У Росії – День народної єдності, тому Путіна вивезли у великій компанії священиків (від Кирила і до буддиста) до пам'ятника Мініну й Пожарському. Невже Кирил втратив помітну частку впливу, якщо до нього відправили найкоротшу версію Путіна, якій знову видали штани від вищого напарника?" – зазначив він.
Володимир Путін
RT
Путіна викрили у використанні двійника
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Путіна не раз помічали за використанням двійника. На це вказували дрібні деталі в його зовнішності – змінювалася то вага, то голос.
Сумніви викликали також не властиві для Путіна рухи тіла.
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