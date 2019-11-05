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5 листопада • оновлено в 16:10
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"Найкоротша версія Путіна!" Президента РФ викрили у використанні двійника

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Президента Російської Федерації Володимира Путіна знову підловили на використанні двійника.

Викривальне фото опублікував у своєму Facebook український політолог Олексій Голобуцький (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"У Росії – День народної єдності, тому Путіна вивезли у великій компанії священиків (від Кирила і до буддиста) до пам'ятника Мініну й Пожарському. Невже Кирил втратив помітну частку впливу, якщо до нього відправили найкоротшу версію Путіна, якій знову видали штани від вищого напарника?" – зазначив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

RT

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"Непристойний анекдот": у Росії висловилися про двійників Путіна
Путіна викрили у використанні двійника

Путіна викрили у використанні двійника

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Путіна не раз помічали за використанням двійника. На це вказували дрібні деталі в його зовнішності – змінювалася то вага, то голос.

  • Сумніви викликали також не властиві для Путіна рухи тіла.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
кто бы сомневался опять ХОХ-ЛЫ обсуждают чужого президента ибо свой клоун что с него взять )
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Так как в Магадане сейчас стоит аномально теплая погода, Путин ломает голову, куда же теперь ссылать своих политических врагов.
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фил филипыч
фил филипыч
этот чувак голобуцкий подписан на супрун, березовца, нациковская варта и прочие еспрессо тв))) все таки упоротые путин ваш бог и не упирайтесь)))
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