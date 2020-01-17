"Найімовірніший кандидат": російська політикиня назвала наступника Путіна

Колишній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв залишається найбільш ймовірним кандидатом у президенти РФ після виходу з цієї посади Володимира Путіна.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV російська опозиційна політикиня Ольга Курносова, коментуючи кадрові перестановки в Кремлі.

"На мій погляд, сьогодні як і раніше найбільш імовірною кандидатурою залишається Дмитро Медведєв. Те, що він пішов у відставку, не має зменшувати ймовірність, а навпаки збільшує", – заявила Курносова.

За її словами, в Росії зараз "пішла хвиля чуток, що Путін може піти у відставку раніше 2024 року".

"Він може піти у відставку навіть у 2020 році. Подивимося, чи вдасться йому помиритися з Заходом, подивимося, як пройде 9 травня, а після цього можливо все – і конституційна реформа, і вихід Путіна у відставку", – заявила російська опозиціонерка.

Коментуючи призначення главою уряду Росії податківця Михайла Мішустіна, Курносова зазначила: "Це не перша така фігура на посаді прем'єр-міністра. Згадайте, наприклад, Віктора Зубкова, який прийшов на пост прем'єр-міністра РФ з податкових органів. Це в стилі Путіна несподівана кандидатура. При цьому людина абсолютно не є самостійною політичною фігурою. Це для Путіна безумовний плюс".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 січня президент Росії Володимир Путін виступив з традиційним щорічним посланням, в якому анонсував конституційну реформу. Відповідно до заявлених змін, у Росії спеціально "під Путіна" в конституції пропишуть новий орган влади – Держраду, яку він зможе очолити після виходу з посади президента. Наступників Путіна позбавлять можливості обиратися на пост глави держави більше двох разів.

Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв після послання Путіна заявив про свою відставку і перейшов на посаду заступника голови Радбезу РФ.

У європейських ЗМІ можливим наступником Володимира Путіна називають губернатора Тульської області Олексія Дюміна.

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