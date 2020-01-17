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17 січня • оновлено в 05:30
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"Найімовірніший кандидат": російська політикиня назвала наступника Путіна

1.8т
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Колишній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв залишається найбільш ймовірним кандидатом у президенти РФ після виходу з цієї посади Володимира Путіна.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV російська опозиційна політикиня Ольга Курносова, коментуючи кадрові перестановки в Кремлі.

"На мій погляд, сьогодні як і раніше найбільш імовірною кандидатурою залишається Дмитро Медведєв. Те, що він пішов у відставку, не має зменшувати ймовірність, а навпаки збільшує", – заявила Курносова.

За її словами, в Росії зараз "пішла хвиля чуток, що Путін може піти у відставку раніше 2024 року".

"Він може піти у відставку навіть у 2020 році. Подивимося, чи вдасться йому помиритися з Заходом, подивимося, як пройде 9 травня, а після цього можливо все – і конституційна реформа, і вихід Путіна у відставку", – заявила російська опозиціонерка.

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Коментуючи призначення главою уряду Росії податківця Михайла Мішустіна, Курносова зазначила: "Це не перша така фігура на посаді прем'єр-міністра. Згадайте, наприклад, Віктора Зубкова, який прийшов на пост прем'єр-міністра РФ з податкових органів. Це в стилі Путіна несподівана кандидатура. При цьому людина абсолютно не є самостійною політичною фігурою. Це для Путіна безумовний плюс".

"Найімовірніший кандидат": російська політикиня назвала наступника Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
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Особи
Ольга Курносова Володимир Путін Дмитро Медведєв Олексій Дюмін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да что же это такое?вы что там все идиоты??какая нах политикиня или диетология?вы что совсем тупые?????нет таких слов!!!!!есть слово политик довбни!!!!!
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Junio Van
Junio Van
Это что за либердэлло?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюли всё о России пекутся,смешно ..
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