"Наївся фукусімських крабів!" У Росії безглуздо виправдали зараження радіацією після вибуху

У організмі лікаря обласної лікарні Архангельська (Росія), куди доставляли постраждалих під час вибуху на території військової частини, виявили цезій-137 (радіоактивний нуклід). Це виправдали тим, що чоловік колись був у Таїланді й нібито "наївся фукусімських крабів".
Про це інтернет-виданню "Медуза" розповів колега медка. За його словами, 21 співробітник закладу, із усіх 57-ми, пройшов обстеження у федеральному медичному біофізичному центрі імені А. І. Бурназяна в Москві.
Він зазначив, що коли фахівці виявили цезій у першого лікаря, іншим в'їзд до цього медцентру був заборонений. Решта 36 осіб проходили обстеження на місці, в Архангельській лікарні. Там їх оглядали вже не так ретельно.
Вибухи в Архангельській області
"У Бурназяна, мого колеги, виявили цезій. Він молодий чоловік, у нього вагітна дружина. У медцентрі його запитали, куди він їздив у відпустку в останні роки. Той почав перераховувати, куди подорожував, і сказав, що колись був у Таїланді. На це йому відповіли, що там, де Таїланд, там і Японія: "Ти просто наївся фукусімських крабів!" – підкреслив співробітник лікарні.
За його словами, після цього лікарям, які оглядали постраждалих після вибуху, повідомили, що всю медичну документацію і підсумки їхніх обстежень спрямують у МОЗ.
"Що з цими документами будуть там робити, чи видадуть нам їх потім у повному обсязі – незрозуміло", – відзначив працівник лікарні.
Він також пригадав, що, коли в медзакладі було вже чимало цезію-137, військові почали проводити дезактивацію в операційних і приймальному покої. Вони викосили всю траву, а радіоактивні предмети, які не змогли знезаразити, демонтували і відвезли — зокрема ванну в приймальному покої, в якій мили постраждалих.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Архангельській області (Росія) трапився вибух на території військової частини, в результаті чого загинули люди. Корпорація "Росатом" оприлюднила список і фотографії атомників, які загинули під час вибуху.
Спочатку повідомлялося, що причиною загибелі людей став вибух малогабаритного ядерного реактора.
Пізніше з'явилася інформація, що вибух трапився через невдалі випробування перспективного прискорювача – нової рідинної реактивної рухової установки, на борту якої були змонтовані "ядерні батарейки".
Рівень радіації під час НП на військовому полігоні в Сєвєродвінську був перевищений у 4-16 разів.
Персоналу Архангельської обласної лікарні заборонили розголошувати інформацію про можливе зараження лікарів клініки, які обстежили пацієнтів, що постраждали від вибуху.
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