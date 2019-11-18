"Нахр*на такий союз?" У Кремлі відповіли на випад Лукашенка у бік Путіна

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі звернули увагу на емоційність і підбір лексики у заяві президента Білорусі Олександра Лукашенка про доцільність союзу Москви і Мінська.

Як передає РИА "Новости", Пєсков заявив, що Росія вважає непорушною взаємовигідність союзної співпраці країн.

"Але ми як і раніше послідовно виходимо з того, що в даному разі взаємовигідність цього союзу, взаємовигідність союзної держави є абсолютно непорушною", – сказав Пєсков.

Дмитро Пєсков, Олександр Лукашенко

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко засумнівався у доцільності союзу між Росією і Білоруссю, і запитав "на хр*на потрібен тоді такий союз?".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за даними ЗМІ РФ, вже у 2022 році Росія і Білорусь можуть створити конфедеративну державу.

Зі свого боку у пресслужбі президента Олександра Лукашенка заявили, що суверенітет і незалежність Білорусі – це "червоні прапорці", за які не можна заходити.

Раніше Лукашенко закликав Росію підтримати його країну у важку хвилину, а не "гнобити".

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