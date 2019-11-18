Головна Новини
18 листопада • оновлено в 14:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Нахр*на такий союз?" У Кремлі відповіли на випад Лукашенка у бік Путіна

2.4т
Читати матеріал російською

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі звернули увагу на емоційність і підбір лексики у заяві президента Білорусі Олександра Лукашенка про доцільність союзу Москви і Мінська.

Як передає РИА "Новости", Пєсков заявив, що Росія вважає непорушною взаємовигідність союзної співпраці країн.

"Але ми як і раніше послідовно виходимо з того, що в даному разі взаємовигідність цього союзу, взаємовигідність союзної держави є абсолютно непорушною", – сказав Пєсков.

Дмитро Пєсков, Олександр Лукашенко

Дмитро Пєсков, Олександр Лукашенко

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко засумнівався у доцільності союзу між Росією і Білоруссю, і запитав "на хр*на потрібен тоді такий союз?".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Особи
Дмитро Пєсков Олександр Лукашенко
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
16
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги