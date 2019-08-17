Над найпопулярнішим курортом Росії нависла небезпека: екстрене попередження

У Росії над курортним містом Сочі нависла небезпека. Через шторм місцевих жителів готують до евакуації.

Як пише "КП", екстрене попередження на курорті діє до 19 серпня. Зокрема, основний удар стихії очікується на Лазаревський район, де багато курортних селищ.

Не виключено, що вода в річках сильно підніметься.

Шторм у Сочі "Газета.ру"

"Зростає ризик сходження селів малого обсягу у гірській зоні. Крім того, на ділянці Магри - Веселе є небезпека формування смерчів над морем", – йдеться в повідомленні місцевої влади.

Рятувальники звернулися до мешканців та гостей міста-курорту з проханням утриматися в ці вихідні від відпочинку біля води та в горах, а також не залишати машини під деревами і рекламними банерами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сочі в червні поточного року зіткнулися два автобуси з туристами, в результаті чого постраждали 26 осіб.

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