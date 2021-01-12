Над Росією вибухнув метеорит. Відео
Над Камчаткою (Росія) вранці 12 січня пронісся метеорит. Однак небесне тіло не долетіло до землі й вибухнуло в атмосфері.
Відео моменту опублікували на YouTube-каналі "Новости Кам 24". Крім того, стало відомо, що об'єкт встигли зафіксувати вчені (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
За даними інфразвукової станції в селищі Начики вони з'ясували, що метеорит увійшов в земну атмосферу в районі західного узбережжя Камчатки. Перед руйнуванням його рух тривав 55 секунд.
"Попередня оцінка сигналу дає підстави припускати, що діаметр об'єкта був менш ніж 10 метрів, а енергія вибуху перебувала в межах 1-5 кілотонн тринітротолуолу", – пояснили дослідники.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в небі над Китаєм вранці 23 грудня пролетів величезний сяйливий метеорит, який зрештою впав. Це трапилося в провінції Цинхай.
Ще один яскравий метеор згорів у небі над Японією в липні 2020 року. Його могли спостерігати жителі Токіо.
Крім того, падіння боліда встигли зафільмувати на півночі Вірменії у травні 2020 року. Вибух був таким потужним, що освітив нічне небо.
А в лютому за падінням метеорита могли спостерігати одразу в трьох країнах – Італії, Словенії та Хорватії.