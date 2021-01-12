Над Росією вибухнув метеорит. Відео

Над Камчаткою (Росія) вранці 12 січня пронісся метеорит. Однак небесне тіло не долетіло до землі й вибухнуло в атмосфері.

Відео моменту опублікували на YouTube-каналі "Новости Кам 24". Крім того, стало відомо, що об'єкт встигли зафіксувати вчені (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За даними інфразвукової станції в селищі Начики вони з'ясували, що метеорит увійшов в земну атмосферу в районі західного узбережжя Камчатки. Перед руйнуванням його рух тривав 55 секунд.

"Попередня оцінка сигналу дає підстави припускати, що діаметр об'єкта був менш ніж 10 метрів, а енергія вибуху перебувала в межах 1-5 кілотонн тринітротолуолу", – пояснили дослідники.

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