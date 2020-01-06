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6 січня • оновлено в 14:47
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Начальник відділу "Роскосмосу" і його брат знайдені мертвими

2.6т
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Начальника відділу "Роскосмосу" Сергія Хайкіна та його брата Івана 6 cічня знайшли мертвими під Москвою (Росія).

Як написало "Рен ТВ", трагедія трапилася в селищі Біокомбінату під містом Щелково. На місці події знайшли рушницю. За однією з версій, загибелі чоловіків передував конфлікт.

Видання kp.ru уточнило, що тіло начальника відділу "Роскосмосу" було виявлено в квартирі будинку з вогнепальним пораненням. Поруч лежав труп його молодшого брата.

Начальник відділу "Роскосмосу" і його брат знайдені мертвими

Начальник відділу "Роскосмосу" і його брат знайдені мертвими

Єгор Алєєв/ТАСС

За версією джерела видання, жодної сварки між чоловіками не було, але 31-річний Іван вистрілив в голову 36-річного брата, а потім наклав на себе руки. Тіла знайшла матір загиблих, слідів боротьби, а також будь-яких записок на місці не було виявлено. Відомо, що старший з братів хворів пневмонією.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві 13 листопада застрелили відомого спортсмена, чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Росія Москва
Тег
Роскосмос
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
О как!.Оказывается попасть на Небо можно и без батута?!.Ну хтоб мог подумать,мать чесная,вот это да.
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Махно Володимир
Махно Володимир
это вам за то, что русские ракеты не поднимаются в космос, даже после освящения! :)))
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