Начальника відділу "Роскосмосу" Сергія Хайкіна та його брата Івана 6 cічня знайшли мертвими під Москвою (Росія).

Як написало "Рен ТВ", трагедія трапилася в селищі Біокомбінату під містом Щелково. На місці події знайшли рушницю. За однією з версій, загибелі чоловіків передував конфлікт.

Видання kp.ru уточнило, що тіло начальника відділу "Роскосмосу" було виявлено в квартирі будинку з вогнепальним пораненням. Поруч лежав труп його молодшого брата.

Начальник відділу "Роскосмосу" і його брат знайдені мертвими Єгор Алєєв/ТАСС

За версією джерела видання, жодної сварки між чоловіками не було, але 31-річний Іван вистрілив в голову 36-річного брата, а потім наклав на себе руки. Тіла знайшла матір загиблих, слідів боротьби, а також будь-яких записок на місці не було виявлено. Відомо, що старший з братів хворів пневмонією.

Правоохоронці вже оглянули місце події, вилучили зброю, упаковку патронів. Були призначені необхідні експертизи, розпочато кримінальну справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві 13 листопада застрелили відомого спортсмена, чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.