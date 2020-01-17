"Наближаються позачергові вибори!" Журналіст передбачив нового прем'єра РФ

Головний редактор російської газети "Комсомольская правда" Володимир Сунгоркін ще у вересні 2019 року передбачив ім'я майбутнього прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, ким той нещодавно і став.
"Йому б очолити уряд, із його енергією, пристрастю, грамотністю й уміннями, і було б все нормально", – сказав він тоді, а тепер вирішив спрогнозувати, що відбудеться в країні найближчим часом. Про це йшлося в ефірі радіо КП (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, на відміну від тих, хто називає Мішустіна технічним прем'єром, Сунгоркін переконує, що це не так.
Володимир Путін, Михайло Мішустін і Володимир Сунгоркін
"Він дуже енергійний дядько такий, пасіонарний. Реально досягатиме успіху. Й уряд оновиться, думаю, десь на 40%, що дуже багато", – сказав журналіст.
За його словами, всі ці зміни стосуватимуться економічного блоку, з якого попросять піти деяких чиновників. Отже, незабаром у Росії можуть оголосити про позачергові вибори до Держдуми.
Ймовірність цього висока, вважає він, але водночас припускає і "радикальніші" події в зміні влади.
"Гуляти, так гуляти. Я б не виключав і позачергових президентських виборів. Це був би гарний хід із боку Путіна", – підсумував Сунгоркін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Російський прем'єр-міністр Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам 15 січня. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.
Разом із Медведєвим у відставку пішов увесь Кабінет міністрів.
Путін подав на розгляд парламенту кандидатуру нового глави уряду РФ – керівника ФПС Михайла Мішустіна.
OBOZREVATEL дізнався факти з біографії російського чиновника: він виявився улюбленцем рупорів Кремля, має схожі захоплення з Путіним і володіє багатомільйонними статками.
Михайло Мішустін призначений на посаду прем'єр-міністра Російської Федерації. Він приступив до своїх повноважень 16 січня.
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