''На живих не чекаємо'': медики зробили страшну заяву про вибух у Магнітогорську

Медики у Магнітогорську, де обвалився 31 грудня під'їзд житлового будинку, не думають, що до них надійде хтось живий.

Таку заяву зробив головний лікар третьої міськлікарні Михайло Щербаков у розмові з "Верстов.Інфо", уточнивши, що всі, хто надійшов, отримали травми різного ступеня важкості.

"Критичний час надання допомоги закінчується, тому не думаємо, що ще хтось живий до нас надійде", — зробив прогноз Щербаков.

Зі свого боку головний лікар дитячої лікарні Марина Шеметова розповіла, що життю дитини — хлопчика 2005 року народження — нічого не загрожує.

"Вживаються всі необхідні медзаходи. Він вміщений до реанімації, але це виключно про всяк випадок. Його стан не оцінюється як важкий, мама до нього допущена, він у свідомості, його життю нічого не загрожує", — розповіла Шеметова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Магнітогорську забрав життя щонайменше трьох осіб. За офіційною версією, причиною послужив побутовий газ.

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