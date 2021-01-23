З особистих вражень.

Відмовившись узгодити мітинг на Пушкінській (і як наслідок, не перекривши проїжджу частину при передбачуваному напливі сюди багатьох тисяч людей) московська влада де-факто організувала на вузькому тротуарі Страсного бульвару з боку Тверської щось дуже близьке до ходинки. Народ весь час прибував з двох сторін: хтось ішов до Тверської, а хтось намагався вибратися звідти. У тисняві було вже не просто дискомфортно, а цілком тривожно...

Проте!

Проте – за цей "годину пік" серед вихідного дня я був винагороджений чудовим враженням. Два юні творіння жіночої статі довго повзли в натовпі поруч зі мною, а потім одна сказала інший, кивнувши в мій бік:

– Як добре, що старше покоління теж виходить з нами!

А то сидять, забившись в щілину...

Я потім запитав її про вік: 1999 рік народження. Якраз в той рік я почав жартувати про Путіна в "Куклах".

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