На тілах рубані рани: в Росії по-звірячому вбили депутата з дружиною

У Ростовській області (Росія) знайшли вбитими депутата Законодавчих зборів Ростовської області, директора ВНДІ зернових культур імені Калиниченка Андрія Алабушева і його дружину.
Як повідомляє ТАСС, джерело у владних регіональних структурах розповіло, що їхні тіла були виявлені в житловому будинку.
"Двох людей знайшли мертвими в домоволодінні в Зернограді (Ростовська область), в тому числі Алабушева", – зазначив співрозмовник.
Андрій Алабушев
Telegram-канал 112
За даними Mash, існує кілька версій причин загибелі сімейної пари. За одними даними їх застрелили, а за іншими – на трупах виявлені рубані рани.
У свою чергу Telegram-канал 112 відзначає, що подружжя загинуло від важких відкритих черепно-мозкових травм. Основною версією події поліція, яка вже працює на місці злочину, вважає пограбування.
Тіла убитих знайшов водій депутата – на стукіт йому не відчинили, і чоловік відімкнув двері своїм ключем.
Убитий Андрій Алабушев
LIFE SHOT
Убитий Андрій Алабушев
Mash
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у серпні 16-річний Тімерлан Камалетдинов з Ульяновської області (РФ) сокирою зарубав своїх дідуся і бабусю, а також матір з двома маленькими дітьми. Після цього він сам кинувся з місцевої вишки і загинув.
Аналогічний випадок трапився і в тимчасово окупованому Росією Криму. Там 17-річний юнак зарубав сокирою матір і бабусю, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, за що отримав 9,5 років в'язниці.
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