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28 січня • оновлено в 17:08
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На тілах рубані рани: в Росії по-звірячому вбили депутата з дружиною

1.6т
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У Ростовській області (Росія) знайшли вбитими депутата Законодавчих зборів Ростовської області, директора ВНДІ зернових культур імені Калиниченка Андрія Алабушева і його дружину.

Як повідомляє ТАСС, джерело у владних регіональних структурах розповіло, що їхні тіла були виявлені в житловому будинку.

"Двох людей знайшли мертвими в домоволодінні в Зернограді (Ростовська область), в тому числі Алабушева", – зазначив співрозмовник.

Андрій Алабушев

Андрій Алабушев

Telegram-канал 112

За даними Mash, існує кілька версій причин загибелі сімейної пари. За одними даними їх застрелили, а за іншими – на трупах виявлені рубані рани.

У свою чергу Telegram-канал 112 відзначає, що подружжя загинуло від важких відкритих черепно-мозкових травм. Основною версією події поліція, яка вже працює на місці злочину, вважає пограбування.

Тіла убитих знайшов водій депутата – на стукіт йому не відчинили, і чоловік відімкнув двері своїм ключем.

Убитий Андрій Алабушев

Убитий Андрій Алабушев

LIFE SHOT

Убитий Андрій Алабушев

Убитий Андрій Алабушев

Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у серпні 16-річний Тімерлан Камалетдинов з Ульяновської області (РФ) сокирою зарубав своїх дідуся і бабусю, а також матір з двома маленькими дітьми. Після цього він сам кинувся з місцевої вишки і загинув.

  • Аналогічний випадок трапився і в тимчасово окупованому Росією Криму. Там 17-річний юнак зарубав сокирою матір і бабусю, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, за що отримав 9,5 років в'язниці.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Кримінал
Місце
Росія Ростов-на-Дону
Тег
Новини Росії
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Одичалыми тварями полниться паРРаша!
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