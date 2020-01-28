На тілах рубані рани: в Росії по-звірячому вбили депутата з дружиною

У Ростовській області (Росія) знайшли вбитими депутата Законодавчих зборів Ростовської області, директора ВНДІ зернових культур імені Калиниченка Андрія Алабушева і його дружину.

Як повідомляє ТАСС, джерело у владних регіональних структурах розповіло, що їхні тіла були виявлені в житловому будинку.

"Двох людей знайшли мертвими в домоволодінні в Зернограді (Ростовська область), в тому числі Алабушева", – зазначив співрозмовник.

Андрій Алабушев Telegram-канал 112

За даними Mash, існує кілька версій причин загибелі сімейної пари. За одними даними їх застрелили, а за іншими – на трупах виявлені рубані рани.

У свою чергу Telegram-канал 112 відзначає, що подружжя загинуло від важких відкритих черепно-мозкових травм. Основною версією події поліція, яка вже працює на місці злочину, вважає пограбування.

Тіла убитих знайшов водій депутата – на стукіт йому не відчинили, і чоловік відімкнув двері своїм ключем.

Убитий Андрій Алабушев LIFE SHOT

Убитий Андрій Алабушев Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у серпні 16-річний Тімерлан Камалетдинов з Ульяновської області (РФ) сокирою зарубав своїх дідуся і бабусю, а також матір з двома маленькими дітьми. Після цього він сам кинувся з місцевої вишки і загинув.

Аналогічний випадок трапився і в тимчасово окупованому Росією Криму. Там 17-річний юнак зарубав сокирою матір і бабусю, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, за що отримав 9,5 років в'язниці.

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