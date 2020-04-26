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26 квітня • оновлено в 13:20
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На Росію звалився страшний ураган: є жертви. Фото і відео руйнувань

5.6т
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У суботу, 25 квітня, в республіках РФ Башкирії і Удмуртії прокотився потужний ураган.

Як повідомило ГУ МНС Росії по Удмуртській республіці, пориви шквального вітру досягали 18-20 м/с (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Росії зривало дахи будинків

У Росії зривало дахи будинків

В Удмуртії вітер зривав дахи з торгових павільйонів і житлових будинків, пошкоджено декілька автомобілів.

Покрівля одного з будинків обрушилася на літнього чоловіка, в результаті він загинув до приїзду лікарів.

У Башкирії вітер пошкодив покрівлі кількох шкіл і дитячих садів. У момент події дітей там не було.

Місцева влада направили сили на ліквідацію наслідків урагану, встановлюються нанесені негодою збитки.

На Росію звалився страшний ураган: є жертви

18.mchs.gov.ru

На Росію звалився страшний ураган: є жертви

18.mchs.gov.ru

На Росію звалився страшний ураган: є жертви

Life

На Росію звалився страшний ураган: є жертви

Life

На Росію звалився страшний ураган: є жертви

Life

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 квітня по Закарпатській області пройшовся ураган, який залишив без світла 11 населених пунктів.

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Прогноз погоди
Місце
Росія
Теги
смерть погода
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
1HD:"один человек погиб "обоз один это не жертвы,ждем сводки из Украины.сегодня такой же силы ветер
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