На російському танкері біля Керченської протоки стався вибух

На танкері "Генерал Азі Асланов під російським прапором в акваторії Азовського моря поблизу Керченської протоки стався вибух і пожежа.

Про це 24 жовтня повідомив ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах РФ. Уточнюється, що танкер був порожнім, але стався вибух, імовірно, залишкових парів палива.

"В Азовському морі зазнає лиха нафтовий танкер " під російським прапором. За нашими даними, на танкері стався вибух", – сказав співрозмовник агентства.

Десять осіб врятували, заявили ТАСС у пресслужбі Росморрічфлоту. Доля трьох деякий час була невідома. За даними "Інтерфаксу", ці троє членів екіпажу опинилися за бортом.

За даними російського МНС, на борту залишилися четверо осіб. "До місця направлено три рятувальних судна. На місці знаходиться судно" Братськ", що проходило повз", – додало відомство.

Відомо, що екіпаж танкера складається з 13 осіб. У Росморрічфлоті повідомили, що нафтовий танкер накренився.

"Судно з креном, очікується боротьба за живучість на судні. О 21:13 чекаємо прибуття рятувальних суден", – сказав співрозмовник відомства.

Спершу повідомлялося, що пожежі нібито не було, проте інформацію оновили. За попередніми даними, судно загорілося.

НП сталася в Азовському морі, коли танкер "Генерал Азі Асланов" йшов із порту "Кавказ" до порту м. Ростов-на-Дону. Він успішно пройшов Керченську протоку.

Пошуково-рятувальна операція ускладнена темним часом доби, зазначили журналісти.

Як писав OBOZREVATEL, на борту корабля ВМС США USS Bonhomme Richard, який пришвартувався в Сан-Дієго (штат Каліфорнія), 12 липня спалахнула масштабна пожежа. Постраждали всього 17 моряків і четверо цивільних.