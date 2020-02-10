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10 лютого • оновлено в 08:00
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На популярному курорті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти, десятки постраждалих

6.3т
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Біля популярного курортного острова Пхукет в Таїланді сталося зіткнення двох швидкісних катерів.

На одному з них перебували 39 туристів з Росії. В результаті НП 21 росіянин отримав серйозні травми. Про це повідомив завідувач консульським відділом дипмісії Володимир Пронін, передає RT. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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У той же час місцеві ЗМІ повідомили про загибель двох дітей – шестирічної дівчинки і 12-річного хлопчика. Пізніше інформацію підтвердив консул.

"Зіткнулися два швидкісні катери. На одному був тільки тайський екіпаж, на другому – 39 російських туристів. Більше 20 росіян отримали травми різного ступеня тяжкості", – уточнив Пронін.

Кілька постраждалих перебувають у важкому стані.

За попередніми даними, катер мав забирати туристів біля пристані, коли зіткнувся з іншим судном з пасажирами.

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти

360tv.ru

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти

360tv.ru

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти

360tv.ru

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти

360tv.ru

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти

Baza

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 січня, в Чорному морі танкер Glard-2 під прапором Росії з штовхнув з риболовецьким судном.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Таїланд
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Комментарии на сайте не модерированы
Смерть Козломордым
Смерть Козломордым
А чего эти животные в Таиланд поперлись? Чего им в оккупированном Крыму не отдыхалось?
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1
2
Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
О редких для свидомого населения "пэрэмогах" обоз не преминул сообщить.
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2
0
Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
коктейль акулам - мясо, пропитанное алкоголем!!! Твари паРаши, даже не жалко. ПИ.да ещё нарожает.
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Кацап Кaцaпыч
Кацап Кaцaпыч
Ярошенко Андрей, Когда завидуешь, что главное? Главное от зависти не лопнуть. Ха-ха-ха.
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