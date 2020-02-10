На популярному курорті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти, десятки постраждалих

Біля популярного курортного острова Пхукет в Таїланді сталося зіткнення двох швидкісних катерів.

На одному з них перебували 39 туристів з Росії. В результаті НП 21 росіянин отримав серйозні травми. Про це повідомив завідувач консульським відділом дипмісії Володимир Пронін, передає RT. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

У той же час місцеві ЗМІ повідомили про загибель двох дітей – шестирічної дівчинки і 12-річного хлопчика. Пізніше інформацію підтвердив консул.

"Зіткнулися два швидкісні катери. На одному був тільки тайський екіпаж, на другому – 39 російських туристів. Більше 20 росіян отримали травми різного ступеня тяжкості", – уточнив Пронін.

Кілька постраждалих перебувають у важкому стані.

За попередніми даними, катер мав забирати туристів біля пристані, коли зіткнувся з іншим судном з пасажирами.

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти 360tv.ru

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти 360tv.ru

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти 360tv.ru

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти 360tv.ru

На Пхукеті зіткнулися катера з росіянами: загинули діти Baza

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