На параді в Росії помітили "рядженого маршала" з унікальним орденом

На параді в Пітері помітили рядженого маршала з орденом Перемога

На пропагандистському параді у Санкт-Петербурзі (Росія) 24 червня помітили чоловіка з орденом "Перемога", хоча всі 17 його кавалерів, відомих історії, вже давно мертві.

Як повідомляється на Telegram-каналі блогера Vitauskas, на виготовлення однієї такої нагороди було необхідно 180 діамантів і 300 грамів платини. Отримало її в радянські часи обмежене коло осіб.

"Їх всього 17 осіб: Сталін, маршали Жуков, Василевський (вони по два рази), Конєв, Рокоссовський, Малиновський, Толбухін, Говоров, Тимошенко, Антонов, Мерецков, генерал Ейзенхауер, фельдмаршал Монтгомері, румунський король Міхай I, польський маршал Роля-Жимерський, югославський генсек Тіто і генсек Брежнєв", – зазначив автор публікації.

Він нагадав, що всі перераховані діячі мало того, що покійні, так Брежнєв ще й посмертно був позбавлений ордену "Перемога".

"Що ж тоді за маршал стояв на путінському бал-маскараді? Чекістський дід думає, що Росію всі бояться, а з неї всі сміються", – резюмував блогер.

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