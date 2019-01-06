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На Москву зваляться крижані голки

3.5тЧитати матеріал російською

У ніч на Різдво в московському регіоні очікується різке погіршення погоди.

Як передає в Telegram 360tv, на російську області 7 січня "обрушаться крижані голки і морози".

На зміну сніговим циклонам прийде антициклон із Західної Європи. Днем в Москві очікується від -12 ° до -9 °, а вночі місцями і зовсім до -20 °.

Крижані голки — це опади у вигляді дрібних крижаних кристалів. Вони виблискують вночі в променях ліхтарів, а вдень — на сонці і можуть погіршити видимість до 500-1000 метрів.

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Морози до -25 і посухи: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2019 рік
На Москву зваляться крижані голки

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Різдво морози також посиляться в Україні. Так, синоптики прогнозують похолодання до 15 градусів.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоди
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Червоний Данило
Червоний Данило
пусть ледяные иглы пронзят путину голову насквозь!
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Я вообще не понял,для чего это написали в обозе?Типа это кара москалям от бога за фекалию и томас?
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Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "а ночью местами и вовсе до -20°." Хех, хохлы, это суровые морозы для вас, мы в такие морозы в проруби на Крещение купаемся) Я как то был в командировке в Ноябрьске, вот там да, сурово, ниже 50 градусов бывало опускался термометр.
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