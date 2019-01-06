На Москву зваляться крижані голки

У ніч на Різдво в московському регіоні очікується різке погіршення погоди.

Як передає в Telegram 360tv, на російську області 7 січня "обрушаться крижані голки і морози".

На зміну сніговим циклонам прийде антициклон із Західної Європи. Днем в Москві очікується від -12 ° до -9 °, а вночі місцями і зовсім до -20 °.

Крижані голки — це опади у вигляді дрібних крижаних кристалів. Вони виблискують вночі в променях ліхтарів, а вдень — на сонці і можуть погіршити видимість до 500-1000 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Різдво морози також посиляться в Україні. Так, синоптики прогнозують похолодання до 15 градусів.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.