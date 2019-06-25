На Москву насувається потужна пожежа, жителів евакуюють: перше фото

У селищі Терехово на заході російської столиці Москви у вівторок, 25 червня, трапилася масштабна пожежа.

Як повідомило ТАСС джерело в екстрених службах, інцидент відбувся через спекотну погоду.

"Недалеко від будинку 98Б відбулося загоряння трави, чагарників і дерев на площі 1 га", – сказав співрозмовник агентства.

Ілюстрація. Терехово Пикабу

На місці НП працювали екстрені служби та пожежники, жителів найближчих будинків евакуювали.

За повідомленнями джерела в екстрених службах, пожежі присвоєно підвищений номер складності. "О 19:46 мск пожежі присвоєно другий, підвищений номер складності", – сказав співрозмовник.

Гасіння вогню ускладнюється сильним вітром і тим, що до найближчого джерела води близько п'ятисот метрів, а гідрантів для її забору немає, тому воду доводиться підвозити.

Telegram-канал Baza зазначає, що на місці події працюють 28 одиниць техніки, також залучені два вертольоти Ка-32.

Фото з місця НП Говорит Москва

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на Донбасі в центрі Єнакієвого (Донецька область) між супермаркетом "Обжора" та ЦУМом спалахнула масштабна пожежа.

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