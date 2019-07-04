На "Лошарику" була ядерна установка: розкрилася розмова Путіна і Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну, що основна причина події на глибоководному апараті "Лошарик" — це пожежа в акумуляторному відсіку.
Про це повідомляється на сайті Кремля. Зазначається, що нібито "загоряння отримало деяке поширення".
"Залучені конструктори човна, промисловість для того, щоб оцінити обсяг, терміни ремонту і відновлення човна. Перша оцінка — ремонт можливий. У нашому випадку не просто можливий, а обов'язковий. Зараз оцінюємо терміни, сам обсяг, в які ми цей обсяг можемо виконати", — сказав Шойгу.
"Лошарик" на місці НП
ТАСС
Він запевнив, що ядерна енергетична установка на даному апараті повністю ізольована і безлюдна.
"Плюс до цього діями екіпажу виконані всі необхідні заходи щодо захисту установки, вона повністю у працездатному стані. Це дозволяє нам сподіватися на досить короткі терміни з відновлення апарату", — цитуються його слова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ просочилися дані про те, що російський носій атомної глибоководної станції проекту 10831, яка називається "Лошарик", можливо, спалахнув через коротке замикання в одному із розподільних щитів.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.