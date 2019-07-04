ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

На "Лошарику" була ядерна установка: розкрилася розмова Путіна і Шойгу

5.5тЧитати матеріал російською

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну, що основна причина події на глибоководному апараті "Лошарик" — це пожежа в акумуляторному відсіку.

Про це повідомляється на сайті Кремля. Зазначається, що нібито "загоряння отримало деяке поширення".

"Залучені конструктори човна, промисловість для того, щоб оцінити обсяг, терміни ремонту і відновлення човна. Перша оцінка — ремонт можливий. У нашому випадку не просто можливий, а обов'язковий. Зараз оцінюємо терміни, сам обсяг, в які ми цей обсяг можемо виконати", — сказав Шойгу.

Новини
"Це держтаємниця!" У Росії засекретили інформацію про "Лошарика"

"Лошарик" на місці НП

"Лошарик" на місці НП

ТАСС

Він запевнив, що ядерна енергетична установка на даному апараті повністю ізольована і безлюдна.

"Плюс до цього діями екіпажу виконані всі необхідні заходи щодо захисту установки, вона повністю у працездатному стані. Це дозволяє нам сподіватися на досить короткі терміни з відновлення апарату", — цитуються його слова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ просочилися дані про те, що російський носій атомної глибоководної станції проекту 10831, яка називається "Лошарик", можливо, спалахнув через коротке замикання в одному із розподільних щитів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Володимир ПутінСергій Шойгу
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
30
7
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Путин представил к наградам 14 погибших моряков-подводников. Интересно, наградят ли 20 жителей Иркутской области, которые погибли во время наводнения?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
"Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата" - я так понимаю "Лошаре" πзда, как вы лодку назовёте, так она и поплывет
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
UaDonetsk Umka, Зря надеешся лошок,вы вон лодку Запорижье назвали,а она даже утонуть не смогла,оно видно не тонет,а "Лошарик""прикольное название,да и не вам убогим о такой технике рассуждать,броневичков хоть для воинов свитла наклепайте,потом попукивать будете как большие.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel