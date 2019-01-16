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"На функції не впливає": Пєсков привідкрив завісу інтимної таємниці Путіна

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Відсутність дружини ніяк не впливає на виконання президентських функцій у Володимира Путіна.

Таку думку висловив прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє у Twitter журналіст із пулу Кремля Дмитро Смирнов.

"Сумніваюся, що Путін особливо про це думає, та й не вважаю за можливе цим цікавитися. Але скажімо так: одружений він чи неодружений, на виконання президентських функцій це ніяк не впливає", — заявив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Пєсков так само розповів, що Путін "матюкається, як мужик".

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Особи
Володимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Наху* Пыне жена, если он педик-педофил, прущийся по мальчикам
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