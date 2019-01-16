"На функції не впливає": Пєсков привідкрив завісу інтимної таємниці Путіна

Відсутність дружини ніяк не впливає на виконання президентських функцій у Володимира Путіна.

Таку думку висловив прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє у Twitter журналіст із пулу Кремля Дмитро Смирнов.

"Сумніваюся, що Путін особливо про це думає, та й не вважаю за можливе цим цікавитися. Але скажімо так: одружений він чи неодружений, на виконання президентських функцій це ніяк не впливає", — заявив він.

Пєсков на запитання про одруження президента: Сумніваюся, що Путін особливо про це думає, та й не вважаю за можливе цим цікавитися. Але скажемо так: одружений він чи неодружений, на виконання президентських функцій це ніяк не впливає pic.twitter.com/smcf1dluMQ - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 16 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пєсков так само розповів, що Путін "матюкається, як мужик".

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