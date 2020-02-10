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10 лютого • оновлено в 19:02
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На борту 100 осіб: у Росії пасажирський Boeing "завис" у повітрі через НП

6.8т
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У Красноярську (Росія) готується до екстреної посадки пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Nordstar сполученням Красноярськ – Москва.

Як повідомляє ТАСС, посилаючись на інформацію аеропорту Красноярська, причиною такого рішення екіпажу стали неприбрані після злету закрилки.

Boeing 737

Boeing 737

ВВС

На борту аварійного лайнера перебуває понад 100 осіб. Орієнтовний час його посадки – 15:20 (10:20 за Києвом), зараз літак використовує пальне.

"Boeing 737 авіакомпанії Nordstar, що вилетів до Москви, в аеропорт Домодєдово. Після злету в борта не прибралися закрилки, тому екіпажем було ухвалено рішення використати пальне й повертатися в аеропорт вильоту", – розповіли в аеропорту Красноярська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Росія Красноярськ
Теги
Boeing Новини Росії
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А может - отправиться к Сталину и Кабздону?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Сядет,время есть подготовится,прочитать инструкции и проконсультироватся
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