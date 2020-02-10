На борту 100 осіб: у Росії пасажирський Boeing "завис" у повітрі через НП

У Красноярську (Росія) готується до екстреної посадки пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Nordstar сполученням Красноярськ – Москва.

Як повідомляє ТАСС, посилаючись на інформацію аеропорту Красноярська, причиною такого рішення екіпажу стали неприбрані після злету закрилки.

Boeing 737 ВВС

На борту аварійного лайнера перебуває понад 100 осіб. Орієнтовний час його посадки – 15:20 (10:20 за Києвом), зараз літак використовує пальне.

"Boeing 737 авіакомпанії Nordstar, що вилетів до Москви, в аеропорт Домодєдово. Після злету в борта не прибралися закрилки, тому екіпажем було ухвалено рішення використати пальне й повертатися в аеропорт вильоту", – розповіли в аеропорту Красноярська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Республіці Комі (Росія) 9 лютого здійснив жорстке приземлення літак Boeing 737 авіакомпанії UTair, який здійснював рейс із Москви до Усінська. У авіалайнера виникли проблеми з шасі, і він "черевом" прокотився по злітно-посадковій смузі.

А 3 лютого в російському Томську екстрено сів літак компанії "Руслайн", який вилетів з Єкатеринбурга, через несправність.

Крім того, наприкінці січня в Росії через повідомлення про мінування екстрено розвернули в повітрі літак "Аерофлоту" Airbus A330, який прямував рейсом SU1713 з Хабаровська до Москви.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.