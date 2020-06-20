Москву накрила потужна злива: дороги затопило. Фото і відео

У Москві через сильну зливу затопило проїжджу частину кількох вулиць.

Як повідомив у Twitter Центр організації дорожнього руху уряду Москви, рух транспорту в підтоплених районах перекрито або сильно ускладнено (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, затоплено Варшавське шосе. Найсміливіші водії намагаються проїхати "вбрід". Ті, кому менше пощастило, чекають, коли рівень води спаде.

Також рух зупинено на вулиці Подільських Курсантів, в Востряковському і Булатніковському проїздах.

Найбільше від рясних опадів постраждав південь Москви.

Instagram Ірини Мілохової

Instagram Ірини Мілохової

Twitter ЦОДД

Twitter ЦОДД

Twitter ЦОДД

Twitter ЦОДД

Twitter ЦОДД

Twitter ЦОДД

Twitter ЦОДД

kp.ru

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня в центрі Києва пройшла сильна злива. В результаті негоди вулиці перетворилися на річки.