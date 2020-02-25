Головна Новини
25 лютого • оновлено в 07:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Валерій Соловей
Валерій Соловей
Всі статті автора

Москва считает, что готова к прорыву

7.7т
Читати матеріал російською

2020й год во многом решающий год. Для Украины, мне кажется, он тоже будет очень важным. Кремль считает, что в этом году должен принять решительные шаги.

Он хочет наладить отношения с Западом, только на собственных условиях и думает, что сможет продиктовать их. Это признание бывшего советского пространства, в первую очередь Украины, Молдовы, Беларуси и Грузии, сферой российского влияния, плюс снятие санкций. Но это касается Европы. В Кремле достаточно реалистичны, чтобы понимать, что на США они повлиять не могут, поэтому любая активность там свернута. В отношении США Россия вообще ничего не делает. А вот на Европу можно повлиять, и в этом направлении ведется очень интенсивная и последовательная работа. Вот сейчас все и будет решаться.

Новини
Россия в глубочайшем кризисе. Путин страну не удержит – экс-полковник ФСБ

В Москве считают, что готовы к прорыву, и в этом году можно его добиться. Психологически Меркель и Макрон готовы пойти на условия Кремля, а больше там сопротивляться особо некому. Если Москва предпримет некоторые решительные шаги по изменению статуса-кво, то может продавить Европу. Это будут реализовывать с помощью разных рычагов давления. Их много, но расскажу то, что уже работало. Например, появление в Европе пары-тройки миллионов мигрантов из Северной Африки в течение пары месяцев. Это прекрасно сработало в 2016 году, и это можно легко повторить. Тогда это носило спонтанный характер, а сейчас процесс можно стимулировать. И Европа окажется парализованной.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Валерій Соловей Валерій Соловей
Теми
Санкції проти Росії Війна на Донбасі війна Російсько-український конфлікт
Особи
Ангела Меркель Еммануель Макрон
Місце
Росія
Теги
Новини Росії санкции
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
7
Смішно
17
Цікаво
6
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
к сармат
к сармат
У фашисткого режима Путина может быть только сфера влияния на своих холопов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=zf38PHylv3s - хoxлы вас опять надули........
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги