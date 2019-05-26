Москвою ширяться чутки, що Путіна немає в живих – Саша Сотник

Невдоволення населення життям в Росії збільшується, і час від часу регіони Федерації навіть починають виходити на мітинги. У Кремлі розуміють, що протестні настрої зростають і готуються подавляти їх на самому початку.

Чому депутати Держдуми вже давно сидять на валізах, коли Володимир Путін залишить президентське крісло і на що він готовий заради порятунку свого життя, в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський журналіст Саша Сотник.

– Судячи із закритих каналів зв'язку, життя в Росії ускладнюється мало не з кожним днем.

– Внутрішня ситуація в Росії сильно ускладнюється. Люди незадоволені погіршенням рівня життя. Відбуваються звільнення, внутрішньовідомчі конфлікти.

Якщо говорити про владу, то зараз вежі Кремля між собою посилено пікетують, і це підтверджується низкою відставок великих чиновників, арештами і порушенням кримінальних справ.

Постійно "збуджений" слідчий комітет говорить про те, що всередині влади теж не стабільно: там йдуть війни. Відносно протестів, то недавно ми спостерігали протест в Єкатеринбурзі через будівництво храму РПЦ, а в Архангельській області був серйозний мітинг, вийшло 6-7 тисяч людей. Але коли їх запитали, чи довіряєте ви президентові Путіну, практично ніхто не підняв руки. Зрозуміло, що рівень довіри до нього дуже низький. Я взагалі не розумію, хто за нього голосував рік тому. Але включилися пропагандистські сирени і набрали те, що набрали. У будь-якому випадку, стан влади зараз дуже хиткий.

Саша Сотник Гордон

Буквально кілька днів тому мені інсайд надійшов з Держдуми від людини, який там працює. Він сказав, що депутати буквально сидять на валізах і чекають, коли все обрушиться. А обрушиться все може в будь-який момент, як би це зараз не здавалося нереальним. Особисто у мене таке відчуття, що все хитається і невідомо, що послужить поштовхом для обвалення. Хоч зовні здається, що режим непорушний і його неможливо зрушити.

У 91-му теж всі думали, що неможливо, що це на десятиліття, що СРСР вічний. Ну як показала історія, це зовсім не так. Такий колос обрушився, а Росія більш кволе спорудження.

– Зовні здається, що у Росії проскакують деякі успіхи – можуть повернути делегацію в ПАРЄ, Трамп не проти б з Путіним зустрітися...

– Все не так, як представляє кремлівська пропаганда. Вони навіть з найменшого зрушення роздмухують слона. Росія сама по факту перестала платити внески в цю організацію, її делегація сама покинула ПАРЄ, і повертатися чи ні – взагалі-то, справа групи, делегованої від Кремля. Так що все це – ігри політичного розуму. З приводу політики Росії до України, то чим гірше у вас справи, тим краще для Кремля. І навпаки, чим стабільніше в Україні – тим гірше Кремлю. Будь-який прояв нестабільності в Україні, будь-який найменший промах і будь-яку помилку Кремль трактуватиме на свою користь. Це нова влада в Києві повинна розуміти.

Це звичайно не моя справа, але мені здається, що завдання, які стосуються переговорів з агресором, повинні вирішувати політики, а не люди на референдумі. Виборець, середньостатистичний представник електорату, може не знати і напевно не знає всіх підводних течій, каменів і рифів - і може дати некваліфіковану відповідь на дуже серйозне питання. І – що не менш важливо – це формулювання питань референдуму (опитування).

– Які поступки влаштували б Кремль з боку України?

– Ну звичайно ж це Крим. Крим наш, кремлівський, російський і тоді відразу ж Росія виграє в питанні санкцій. Санкції знімаються, і вони можуть стертися ластиком навіть з території Донбасу і сказати: "Слухайте, нас там взагалі не було - це ваші внутрішні трабли, це ваша громадянська війна". Подивіться, що постійно говорить Пєсков: "В Україні громадянська війна. Нас там немає і ніколи не було - це ваші внутрішні проблеми, розбирайтеся самі". А ось питання Криму, тут як то кажуть, нікуди не дітися. Це ахіллесова п'ята Кремля.

– Соціологія в Україні свідчить про втому українців від конфронтації з Росією. Політологи починають говорить навіть про якісь моменти капітуляції.

– Дуже шкода, якщо це так. Мені б не хотілося в це вірити. Зняття санкцій з Кремля і путінського режиму - це його пролонгація, друге дихання і визнання легітимності. Це буде дуже велика помилка і я думаю, вона може стати фатальною і для України, і для Росії.

Кремль

– Що відбувається в далеких російських регіонах. Чи дійсно вони готові протестувати проти рішень Москви?

– Протестувати ніхто не готовий. Розумієте, там така ситуація: Путін молодець, тому що нас стали поважати. Це ретрансляція пропаганди. У людей в регіонах до Путіна питань немає, вони вважають, що йому дуже сильно заважають працювати. От не дають, і так вже 20 років. Питаєш: "А хто не дає?", Відповідають – "уряд не дає, міністри ці всі. Він їх тисне-тисне. Ось сенаторів посадив, Улюкаєва посадив, губернаторів садить - він же бореться. Але одну голову гідрі рубає, інші виростають і так все 20 років. Що він може один?".

Населення цілком щиро не звинувачує першу особу цієї держави, а звинувачує його оточення. Мовляв, у нас дуже поганий губернатор і, якби Путін про це дізнався... Але йому ж ніхто не повідомляє. Виходячи з цього не думаю, що будуть серйозні протести з політичними вимогами "Путін, геть із влади". Більше того, серед силовиків провели внутрішньовідомчий опитування міністерством оборони: чи готові вони стріляти в протестувальників, якщо надійде такий наказ? Самих бійців це дуже насторожило, навіть шокувало. Але режим готується до можливих загострень знизу і до хвилі протестного руху.

– Підстави у людей вийти проти Путіна все-таки є?

– Так, і влада ж не просто так закриває інтернет. Вона розуміє, що будь-яка неофіційна інформація, яка суперечить пропаганді і є правдою – згубна. Все, що просочується з приводу чиновників, корупції, свавілля на місцях і в центрі - все це може разом з рівнем зубожіння населення і погіршенням життя викликати хвилю невдоволення. Тому хочуть закрити інтернет.

Але молоді вже не поясниш, що немає інтернету, і це – те саме покоління, яке може повстати. Це будуть вже не "хом'ячки Навального", а серйозні молоді люди. Не знаю, хто виступить організатором всього цього, але лідери дуже швидко знайдуться.

Я не наполягаю, але мені здається, що Кремль може піти на відсікання світової мережі, не чекаючи 1 листопада цього року.

– Чому так швидко?

– Це давно тестували, тим більше, що мають прийняти нові непопулярні закони. Наприклад, черговий закон торкнеться автомобілістів з прийняттям податку на екологічність. Потім настає прийняття закону, який стосується дачних ділянок. Їх будуть віднімати. Є цілий пакет законопроектів, які можуть не сподобатися населенню. І все це може розжарити громадський котел і суспільно-політичний градус може зрости в рази.

Котел може закипіти десь до серпня-вересня, ну може бути до жовтня, хоч зараз це здається неможливим. Не кажу, що це відбудеться обов'язково, але це ймовірно. Тому я не виключаю, що в зв'язку з наростаючим суспільно-політичним напруженням всередині країни вирішено закрити інтернет раніше. Припустимо, 1 вересня або взагалі влітку, поки всі на городах.

Російська Весна Росіяни

– Вже давно ходять чутки, що російський уряд розглядає введення виїзних віз.

– Безумовно. Всі розмови про ПАРЄ, про права людини - вони потрібні Кремлю, як собаці п'ята нога. Їм це вже зовсім не потрібно, тому що після закриття інтернету буде повне закупорювання країни. Нарешті завалять каменями печеру і звідти буде доноситися тільки хрускіт кісток. Тому їм ці розмови про права людини - зайвий головний біль. Люди? Які люди? Було ж сказано - це "нова нафта". А що з нафтою роблять? Її переробляють. Буде така нова форма ГУЛАГу 21 століття.

Що може збудувати чекіст, коли він навіть не чекіст, а фанат чекістів, і звичайний чобіт з дрезденського будинку офіцерів? Він може побудувати тільки зону, ось він її і збудував практично. Так, будуть виїзні візи, я в цьому абсолютно не сумніваюся, а потім буде скасовано мораторій на смертну кару.

Нещодавно в Конституційному Суді виступила "академічна жінка" Талія Хабрієва з ідеєю нової державної ідеології, яку потрібно вписати в Конституцію РФ. Що це означає? Що всі незгодні з ідеологією вважатимуться антиросіянами, русофобами і ворогами народу. Наступним кроком буде скасування мораторію на смертну кару. Вперед до стінки. Це те, до чого чекісти давно прагнуть, вони начистили маузери, у них аж лапонька тремтять. Вони вже давно готові до розстрілів. По крайній мірі, зараз проглядається саме така логіка.

– Як на такі зміни відреагують росіяни? Все-таки це на 37-й рік, а 2020-й.

– У Росії сформувалася партія, яку я називаю "партія виживальників". Середньостатистичний росіянин, коли чимось незадоволений, зазвичай говорить так: "якось проживу". Це означає, десь вкраду, там лизну, тут схоплю, там що-небудь скручу, додому притягну. Ось потихеньку і вижив. Це характеризує "партію виживальників". Такі люди ніколи не підуть атакувати владу, не побудують барикад і не підуть в партизанські загони. Вони не будуть ідейно битися з окупаційним режимом, вони будуть виживати. На превеликий жаль, таких людей 86%.

Два роки тому академік Юрій Рижов сказав мені: "Справа в тому, що в Росії ніколи добре не жили. Росіяни виживали". Пам'ятайте, у Висоцького: "Ми завжди так живемо. Скисло душами, оприщавелі..." Ось, "ми завжди так живемо". Це для них звично. А що робити? Невже можна жити інакше? - запитають люди. Розповідаю: ось в Європі так і так, люди 5 мов знають - це нормально. Отримують безкоштовно вищу освіту, до Віденського університету вступити можна. Ну да, німецьку мову потрібно знати".

"А, так німецьку мову потрібно знати!" - перепитують. Кажу: "Так, звичайно. В Московському університеті яка мова потрібна? Російська. А у Відні говорять на німецькій мові, але зате освіту можна отримати безкоштовно". Не вірять.

Росіяни навіть уявити не можуть, що є інше життя і інший стиль життя. Вони не думають про те, що життя людині дається один раз і треба його прожити чесно, гідно, не заважаючи іншим.

Це партія виживальників, виживають, як вміють, століттями вчилися. А жити... Вони не знають, що це таке вільне життя.

– Заради справедливості потрібно сказати, що в Україні теж так було до недавнього часу. Але тренд зламався. У Росії таке можливо?

– Я не знаю, що має статися. У будь-якому випадку це ж процес історичний, ментальний. Змінити себе ментально не так просто. Має пройти час і люди мають побачити, що в іншій країні живуть інакше. Вони повинні побачити, що навколо них люди стали думати і жити інакше, і таких все більше і більше. Тоді така людина почне міняти і себе. До тих пір, поки вона оточена виживальниками - нічого не зміниться.

Але процес переродження - дуже довгий процес. Тим більше, що режим змінює мізки росіян в сторону чогось доісторичного, тягне їх кудись навіть не в середньовіччя, а в печерний вік. Які можуть бути позитивні зміни?

Так, як українці, росіяни не зміняться з кількох причин. Всі останні роки Україна рухалася до відкритості, це і безвіз, і саме бажання бути відкритими. У Росії все навпаки, там все рухається в бік закритості - шлях до печери.

Володимир Путін

Чекісти йдуть проти будь-якої природи: економічної, технічної, людської і нічого хорошого росіянам не світить. Поки цей реваншистський режим буде процвітати - ми будемо спостерігати лише стагнацію, деградацію і підвищення рівня приреченості.

– Що буде з Росією далі? Все-таки, це найбільша країна по території і 140 млн населення – теж велика цифра.

– Якщо путінізм буде пролонговано ще на 10-15-20 років, то нічого хорошого Росію не чекає. З кожним днем пролонгації сьогоднішнього режиму, у країни буде все менше шансів залишитися в колишніх межах. Ось ці всі потуги, гра в наддержаву, у другій полюс - це все для наївних дурників. Двуполярний світ вже сформувався. І це не Росія. Це США і Китай, а Росія - це "третій зайвий".

І якщо Путін залишиться в Кремлі до 24-го року, то потім все буде відбуватися з такою швидкістю, що Росію розірве на частини. Тоді залишиться зовсім невеликий територіальний буфер між Європою і Китаєм, який поглине все.

Китай і так потроху поглинає Росію, освоюючи Сибір. Китай - лідер з постачання деревини в усьому світі в той час, як там заборонена вирубка лісу. Звідки у нього така кількість лісу? З Сибіру. Китай крок за кроком поглинає Далекий Схід і Східний Сибір. Ще пара-тройка років путінізму, і розпад Росії 100% стане неминучим.

– Росія – це країна з ядерною зброєю. Що світ буде робити з усім цим?

– Якщо у 90-ті росіяни вимінювали нафту на продовольство, то в майбутньому будуть вимінювати його на ядерну зброю. Жерти буде нічого, ось і будуть "ніжки Буша" привозити в обмін на ядерну зброю, будь-яку їжу. Це буде єдина річ, життєво важлива для росіян. Ядерна зброя в руках аборигенів? – потрібно ж якось себе убезпечити, щоб вона не дісталась якимось терористичним мавпам.

– Політологи кажуть, що до 24-го року Путін піде з влади, призначивши собі наступника.

– Путін піде, безумовно. Його винесуть вперед ногами. Зараз скажу таку дику конспірологічну річ: Москва повниться чутками, що Путіна нібито вже немає в живих. Що замість нього показують нескінченних двійників: якута, круглого, квадратного, банкетного, не знаю кого там ще. На цьому місці я вже не затикаю конспірологів: адже якщо країна управляється в режимі спецоперацій, а по телевізору доносять спецінформацію, яка абсолютно не відповідає дійсності, коли Путін може бути відразу в двох місцях одночасно, я приходжу до висновку, що конспірологи мають право на свою думку.

Колись було складно повірити, що чекісти можуть підривати сплячих в будинках людей, але вони зробили це. Боюся, що ця конспірологічна теорія може мати під собою підстави. І якщо це так, то ми взагалі зіткнулися з якоюсь новою, незрозумілою формою управління, взаємодії владного угруповання з населенням, коли є віртуальний портрет і навіть є кілька схожих на нього ляльок. А країною колегіально керує якась банда.

Якщо Путіна фізично немає і все, що про нього показують це фейк, то в такому випадку вони можуть зобразити, що так він втомився, він іде. Будь-який двійник прочитає заготовлену промову і випарується. А де Путін? А він вже чорт знає де.

З іншого боку, якщо вся ця конспірологія повна фігня, а Путін існує фізично, і саме він править, то сам він ніколи не піде.

Я не є конспірологом і не підтримую цю дику теорію. Просто підкреслюю, що в даній конкретній ситуації, в парадигмі спецуправління країною, може бути всяке.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.