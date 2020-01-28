Морок, злидні і багато алкоголіків: топ-15 заборонених фото реального СРСР

У мережі з'явилися унікальні заборонені кадри про реальне життя в СРСР. Вони зроблені радянським фотографом Георгієм Пінхасовим.

Оскільки "офіційні" вуличні фотографи в СРСР знімали зазвичай стереотипні постановки, наприклад, пам'ятник Леніну, центральні проспекти, готелі або паради, то фото реального життя в Союзі почали з'являтися тільки після 1991 року, пише в livejournal користувач з ніком Максим Мирович.

1. Фото під назвою "м'ясо привезли" показує ставлення до людей і до торгівлі продуктами при "соціалізмі" – м'ясо просто звалили з фургона на брудні картонки, і рубають сокирою прямо на землі.

2. Люди виконують роботи з прокладання траншеї самостійно. "Навіщо вам екскаватор, якщо у вас Гагарін в космос полетів?"

3. Лікарі і рідня тягнуть хвору бабусю без носилок. "Навіщо вам носилки, якщо у вас є найбільша в світі атомна бомба, а? Уряд вам такий подарунок зробив, а ви ще якісь носилки хочете!"

4. Жебрак на вокзалі просить на колінах милостиню. Таких кадрів ви ніколи не побачите в офіціозної радянської пресі.

5. Похмурий знімок з горою сумок і валіз, яку пхає носій.

6. Вокзал. На фото видно, як бідно (і часто не за розміром) одягнені всі люди на фото, а ще потрібно додати, що практично у всіх людей в СРСР у віці 55+ залишалося мало своїх зубів – від важкої роботи, неякісного харчування та поганої екології в містах.

7. Криві і скрипучі гойдалки радянських дитячих майданчиків.

8. Алкоголіки не соромлячись, п'ють прямо на робочому місці і з'ясовують відносини. Ніякої міліції немає – пияк, як правило, забирали у відділок лише в крайньому випадку, а так до них в СРСР було досить толерантне ставлення.

9. Молодий хлопець, одягнений в модні "шузи" на каблуках, допився до чортиків і з'їхав спиною по побілки на підлогу, де і відпочиває. Антуражу знімку додають криві перила і обшарпані стіни під'їзду.

10. І ще один дуже фактурний алкоголік, який судячи із зовнішнього вигляду, втік в п'яному стані з якогось будівництва.

11. Іноді радянські алкоголіки потрапляли в міліцію – де до них було приблизно таке ставлення. Одна жінка вже лежить на підлозі, другу радянський мент стусанами заганяє в "мавпятник". Старший за званням цинічно курить цигарку, мовчки схвалюючи такі методи.

12. Зупинка громадського транспорту. Увагу привертає зовнішній вигляд і форма одягу радянських жінок, а також лежить поперек тротуару п'яне тіло – народ навколо не особливо звертає на нього увагу, немов так воно і повинно бути.

13. Радянська інфраструктура.

14. Розбір якогось конфлікту на радянській комунальній кухні.

15. Пейзажі з Брежнєвим. Художник дбайливо намалював всі п'ять зірок Героя СРСР на грудях у Брежнєва. Як відомо, він був єдиним на Землі П'ятикраним Героєм СРСР, і за сумісництвом ще носієм приблизно сотні медалей і орденів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися унікальні фото про життя людей в СРСР. Їх автором є звичайний житель села в Молдові Захарій Кушнір, який помер в 1993 році.

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