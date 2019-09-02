Місто накрило димом: у Росії стався вибух на ТЕЦ, є постраждалі

У місті Курган (Росія) в понеділок, 2 вересня, сталася надзвичайна подія на ТЕЦ-2, у результаті чого постраждали двоє людей.

За попередніми, близько 19:00 прогримів хлопок, після чого в небо піднявся стовп чорного диму, а по окрузі поширився сильний запах газу, пише місцевий портал kurgan.ru.

За повідомленням прес-служби ГУ МНС Росії по Курганській області, інцидент стався під час робіт із врізки на газопроводі. Двоє постраждалих отримали легкі травми.

НП на ТЕЦ-2 kurgan.ru

Журналісти уточнили, що подія трапилася в полі на вул. Чорноріченській, 119, далеко від житлових будинків. Пожежі чи відкритого горіння не було.

У ліквідації аварії було задіяно 39 осіб та 15 одиниць техніки, з них від МНС Росії 14 осіб і 5 одиниць техніки.

Двоє людей постраждали при НП на ТЕЦ в Кургані. За попередніми даними, на ТЕЦ прогримів бавовна https://t.co/6yBEVFjlOj pic.twitter.com/q6Fs96leN3 - РЕН ТВ | Новини (@rentvchannel) September 2, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії в селі Челобітово (Підмосков'я) спалахнула Північна ТЕЦ. За попередніми даними, загорівся газопровід.

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