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2 вересня • оновлено в 22:04
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Місто накрило димом: у Росії стався вибух на ТЕЦ, є постраждалі

1.8т Читати матеріал російською

У місті Курган (Росія) в понеділок, 2 вересня, сталася надзвичайна подія на ТЕЦ-2, у результаті чого постраждали двоє людей.

За попередніми, близько 19:00 прогримів хлопок, після чого в небо піднявся стовп чорного диму, а по окрузі поширився сильний запах газу, пише місцевий портал kurgan.ru.

За повідомленням прес-служби ГУ МНС Росії по Курганській області, інцидент стався під час робіт із врізки на газопроводі. Двоє постраждалих отримали легкі травми.

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НП на ТЕЦ-2

НП на ТЕЦ-2

kurgan.ru

Журналісти уточнили, що подія трапилася в полі на вул. Чорноріченській, 119, далеко від житлових будинків. Пожежі чи відкритого горіння не було.

У ліквідації аварії було задіяно 39 осіб та 15 одиниць техніки, з них від МНС Росії 14 осіб і 5 одиниць техніки.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії в селі Челобітово (Підмосков'я) спалахнула Північна ТЕЦ. За попередніми даними, загорівся газопровід.

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Росія
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вибух видео Новини Росії
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