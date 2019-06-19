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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналістВсі статті автора

Зеленського запросили в Донецьк. А Путін буде?

2.3тЧитати матеріал російською

"Заступник командувача корпусом міноборони" самопроголошеної "ДНР" Едуард Басурін заявив, що особисто гарантує безпеку президенту Володимиру Зеленському, якщо той приїде на Донбас.

По-перше, я не вірю, що Басурін в змозі організувати достатню безпеку для Зеленського в Донецьку.

За минулу добу у нас один загиблий на Донбасі, шестеро були поранені або травмовані. Якщо ви запрошуєте президента країни до себе в Донецьк, то спочатку припиніть обстріли, відведіть важке озброєння. Але ми знаємо про нові поставки озброєнь з Російської Федерації на окуповані території. Нещодавно зафіксовано перетин російсько-українського кордону з боку окупованих територій військовою технікою.

Володимир Зеленський з бійцями ВСУ

Володимир Зеленський з бійцями ВСУ

Інформаційний портал України

І Басурін говорить про якусь безпеку? Так вони не можуть забезпечити елементарних речей, хоч якесь тривале припинення вогню. Я думаю, що Басурін – трепло.

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По-друге, вони хочуть, щоб Зеленський проводив зустрічі, але зустрічі вже проводяться: є мінський формат, є нормандський формат.

По-третє, виникає питання: чи готовий Басурін організувати приїзд до Донецька Путіна? Чи з'явиться там Путін як верховний головнокомандувач сусідньої країнки-агресора, яка безпосередньо веде бойові дії на Донбасі?

Тобто, якщо говорити про рівень представництва – про те, з ким розмовляти Зеленському в Донецьку, - то ні з ким. Це була б безглузда подорож, тому що там нема з ким розмовляти. Якби там був Путін, це, принаймні, мало б сенс з точки зору представництва.

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ЕксклюзивРосійсько-український конфліктМирні переговори в Мінську
Особи
Едуард БасурінВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Свичкаренко Олег , вы скоро будете просится в Канаду , как жители благословенного Кузбасса , такое ожидает и Донбасс .
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Rybak Arsen
Rybak Arsen
Не зрозумів. Президент Украіни, головнокомандуючий, (я зараз про інституцію президентства, не про зелінського), повинен іхати в окупований анклав, а окупанти йому "забезпечать" безпеку? Охуі..тельние фантазіі в тіх краях плодяться. Зразу ж покійного захераста вспоминаю... Ага.. А басуріну слабо в киів приіхати, " за жисть попизд..іть??? СБУ його надійно сховає від " фошиздів", упевнений на 200%
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zhukov vanya
zhukov vanya
Пишится что, коментария три. а их фактически только два.
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