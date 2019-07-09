Кандидат в народні депутати Надія Савченко має намір поїхати на окуповану територію Донецької області для проведення агітації.

На мою думку, хоча ця думка і не є експертною, Надію Савченко не можна вважати адекватною, психічно здоровою людиною. Я не знаю, що з нею робили в полоні, чи застосовували до неї якусь фармакологію, щоб зламати. Або, можливо, це вплив чогось іще. Але навіть її попередні дії – підготовка замахів і масових вбивств в Києві – показали, що вона є людиною недостатньо адекватною.

Що стосується її поїздки на Донбас, то хочу нагадати, що люди, які проживають на окупованих територіях, не мають довідки переселенця, не зможуть взяти участь у голосуванні. Для цього вони повинні не тільки виїхати з окупованої території, а й отримати цю довідку і спеціальний відкріпний талон. Так роблять всі переселенці. Інших можливостей для голосування немає.

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Але я впевнений, що хтось її напоумив так робити. Якщо шукати в цьому божевіллі якусь логіку, то я можу припустити, що, можливо, це певний перший крок, привід для майбутньої інформаційної бомби про те, що потрібно надати право голосувати на окупованих територіях.

Проконтролювати цей процес українська влада буде не в змозі. З огляду на те, що президент Зеленський і його молода команда часто не керуються національними інтересами, то можуть і дозволити голосувати. І тоді росіянам і безпосередньо Путіну, який є кінцевим бенефіціаром всієї цієї історії, вдалося б використовувати жителів Донбасу для маніпуляцій і впливу на прийняття рішень в Україні. Ми ж розуміємо, що в ситуації, коли над головою стоять російські автоматники і всім керують окупаційні адміністрації, вибір завжди буде в правильний для Кремля бік.

Володимир Путін на засіданні Вищої Євразійської економічної ради Офіційний сайт президента РФ

Але це проміжна мета. Кінцева мета Російської Федерації – створення нової союзної держави з повним знищенням незалежності України. Але в Кремлі також розуміють, що західна Україна, яка знаходиться ближче до Європи – Львів, Закарпаття, Івано-Франківськ, Рівне – ніколи не погодяться піти під Росію. Відповідно, вони розуміють: якщо вони будуть вчиняти агресивні дії з приєднання України, ці території ніколи не вдасться приєднати, зберігши хоча б видимість легітимності процесу, як вони робили в Криму і на Донбасі.

Як їм можна відокремити ці території від усієї України? Як і в Криму, надати їм право мати власні парламенти. А це можливо, зробивши Україну федеративною.

Тому мета Кремля на найближчі 5 років – проштовхнути федералізацію України, створити невеликі парламенти і конституції в регіонах, надати можливість самовизначення. Далі – шляхом військового, інформаційного, економічного впливу зробити цілий ряд масштабних заходів з відділення від України цих територій. Аж з введенням російських військ. Відомо, що Росія вже відбудувала інфраструктуру на Харківському і Маріупольському напрямку.

З огляду на те, що, за нашими даними, в Харкові вже відбувався "сходняк" злочинців, злодіїв в законі, які прибували туди з Росії, є підозра, що намітився переділ.

Всі ці процеси відбуваються паралельно.

Надія Савченко twitter.com

Звичайно, Надія Савченко не є гравцем. Вона є інформаційним приводом. Так як всерйоз її ніхто не сприймає – вона ж не Медведчук, - Савченко має можливість виносити в інформаційний простір проблемні для Росії питання, які повинні стати додатковим пазлом, щоб потім з цих пазлів Кремль міг склеїти свою велику картину – картину позбавлення України суб'єктності, її федералізації з подальшим розвалом держави.

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