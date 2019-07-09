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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналістВсі статті автора

Савченко допомагає Путіну

5.8тЧитати матеріал російською

Кандидат в народні депутати Надія Савченко має намір поїхати на окуповану територію Донецької області для проведення агітації.

На мою думку, хоча ця думка і не є експертною, Надію Савченко не можна вважати адекватною, психічно здоровою людиною. Я не знаю, що з нею робили в полоні, чи застосовували до неї якусь фармакологію, щоб зламати. Або, можливо, це вплив чогось іще. Але навіть її попередні дії – підготовка замахів і масових вбивств в Києві – показали, що вона є людиною недостатньо адекватною.

Що стосується її поїздки на Донбас, то хочу нагадати, що люди, які проживають на окупованих територіях, не мають довідки переселенця, не зможуть взяти участь у голосуванні. Для цього вони повинні не тільки виїхати з окупованої території, а й отримати цю довідку і спеціальний відкріпний талон. Так роблять всі переселенці. Інших можливостей для голосування немає.

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Але я впевнений, що хтось її напоумив так робити. Якщо шукати в цьому божевіллі якусь логіку, то я можу припустити, що, можливо, це певний перший крок, привід для майбутньої інформаційної бомби про те, що потрібно надати право голосувати на окупованих територіях.

Проконтролювати цей процес українська влада буде не в змозі. З огляду на те, що президент Зеленський і його молода команда часто не керуються національними інтересами, то можуть і дозволити голосувати. І тоді росіянам і безпосередньо Путіну, який є кінцевим бенефіціаром всієї цієї історії, вдалося б використовувати жителів Донбасу для маніпуляцій і впливу на прийняття рішень в Україні. Ми ж розуміємо, що в ситуації, коли над головою стоять російські автоматники і всім керують окупаційні адміністрації, вибір завжди буде в правильний для Кремля бік.

Володимир Путін на засіданні Вищої Євразійської економічної ради

Володимир Путін на засіданні Вищої Євразійської економічної ради

Офіційний сайт президента РФ

Але це проміжна мета. Кінцева мета Російської Федерації – створення нової союзної держави з повним знищенням незалежності України. Але в Кремлі також розуміють, що західна Україна, яка знаходиться ближче до Європи – Львів, Закарпаття, Івано-Франківськ, Рівне – ніколи не погодяться піти під Росію. Відповідно, вони розуміють: якщо вони будуть вчиняти агресивні дії з приєднання України, ці території ніколи не вдасться приєднати, зберігши хоча б видимість легітимності процесу, як вони робили в Криму і на Донбасі.

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Як їм можна відокремити ці території від усієї України? Як і в Криму, надати їм право мати власні парламенти. А це можливо, зробивши Україну федеративною.

Тому мета Кремля на найближчі 5 років – проштовхнути федералізацію України, створити невеликі парламенти і конституції в регіонах, надати можливість самовизначення. Далі – шляхом військового, інформаційного, економічного впливу зробити цілий ряд масштабних заходів з відділення від України цих територій. Аж з введенням російських військ. Відомо, що Росія вже відбудувала інфраструктуру на Харківському і Маріупольському напрямку.

З огляду на те, що, за нашими даними, в Харкові вже відбувався "сходняк" злочинців, злодіїв в законі, які прибували туди з Росії, є підозра, що намітився переділ.

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Всі ці процеси відбуваються паралельно.

Надія Савченко

Надія Савченко

twitter.com

Звичайно, Надія Савченко не є гравцем. Вона є інформаційним приводом. Так як всерйоз її ніхто не сприймає – вона ж не Медведчук, - Савченко має можливість виносити в інформаційний простір проблемні для Росії питання, які повинні стати додатковим пазлом, щоб потім з цих пазлів Кремль міг склеїти свою велику картину – картину позбавлення України суб'єктності, її федералізації з подальшим розвалом держави.

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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
С Савченко можно пойти в разведку. С Гаем нельзя, придётся не только вперёд смотреть, но и зад свой прикрывать.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Вперёд Смотрящий, тебе нужно взять Савченко с собой и уйти в разведку, уйти и не вернуться.
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