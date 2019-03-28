Из-за агрессии России в Украине, Дания отказала "Газпрому" России в строительстве газопровода "Северный поток-2" в своих водах

Если такое решение Дании действительно состоялось, то оно должно повлиять на строительство Северного потока. Ожидалось, что Дания запретит его прокладку в своих территориальных водах, но не сможет запретить его строительство в своей эксклюзивной экономической зоне. Международное морское право позволяет прокладывать газопроводы, но при минимальном согласии прибережного государства. Пока непонятно, на что именно распространяется этот запрет.

Но если Дания запретит строительство только в своих территориальных водах, тогда Газпрому придется прокладывать трассу примерно на 26-27 километров длиннее, чем планировалось, и проводить дополнительные инженерные работы, которые могут на неделю-другую отодвинуть проект от завершения по графику.

Северный поток-2

Все же в 2019м году Газпром планирует дотянуть трубу до берега и до конечной точки на берегу в Германии. Но чтобы газ пошел по трубопроводу, немцам необходимо достроить газопровод, который должен принимать этот газ. Пока что он не построен, а в самой Германии нет решения регулирующих органов о статусе и полномочиях такой трассы.

И поскольку эта труба будет прокачивать исключительно российский газ, то по европейским законам, если трасса пересекает границы государств-членов ЕС, а она будет пересекать сначала Чехию, а потом и Австрию, то необходимо обеспечить равный доступ других пользователей к этой трубе.

Этого пока нет, и мы посмотрим, каким образом эту проблему будут решать в Германии и в Еврокомиссии. Без ее участия, скорее всего, не обойдется.

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