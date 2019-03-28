Из-за агрессии России в Украине, Дания отказала "Газпрому" России в строительстве газопровода "Северный поток-2" в своих водах
Если такое решение Дании действительно состоялось, то оно должно повлиять на строительство Северного потока. Ожидалось, что Дания запретит его прокладку в своих территориальных водах, но не сможет запретить его строительство в своей эксклюзивной экономической зоне. Международное морское право позволяет прокладывать газопроводы, но при минимальном согласии прибережного государства. Пока непонятно, на что именно распространяется этот запрет.
Но если Дания запретит строительство только в своих территориальных водах, тогда Газпрому придется прокладывать трассу примерно на 26-27 километров длиннее, чем планировалось, и проводить дополнительные инженерные работы, которые могут на неделю-другую отодвинуть проект от завершения по графику.
Северный поток-2
Все же в 2019м году Газпром планирует дотянуть трубу до берега и до конечной точки на берегу в Германии. Но чтобы газ пошел по трубопроводу, немцам необходимо достроить газопровод, который должен принимать этот газ. Пока что он не построен, а в самой Германии нет решения регулирующих органов о статусе и полномочиях такой трассы.
И поскольку эта труба будет прокачивать исключительно российский газ, то по европейским законам, если трасса пересекает границы государств-членов ЕС, а она будет пересекать сначала Чехию, а потом и Австрию, то необходимо обеспечить равный доступ других пользователей к этой трубе.
Этого пока нет, и мы посмотрим, каким образом эту проблему будут решать в Германии и в Еврокомиссии. Без ее участия, скорее всего, не обойдется.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.