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Михайло Крутіхін
Михайло Крутіхін
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Россия наносит очередной удар в спину Украине

7.6тЧитати матеріал російською

Россия запретила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также ввоз украинской продукции машиностроения

Могу только сказать, что для российских экспортеров потери нулевые (дефицита спроса на российские энергоносители нет). Для Украины удар тяжелый. Нефть и нефтепродукты из России - 41% украинского импорта этих товаров. А если добавить импорт (37%) из Беларуси, то есть тоже фактически из России, то совсем плохо.

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Частично Украина может заменить российскую нефть поставками в относительно небольших объемах их Азербайджана (через Одессу), из Литвы с Латвией, Польши и Венгрии, но это не будет сопоставим с российским экспортом. Тоже самое касается и поставок нефти из европейских стран. Из-за посредников это будет дороже, да и объемы будут меньше.

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Автор
Михайло КрутіхінМихайло Крутіхін
Теми
Російсько-український конфліктросійська економікаЕкономіка України: прогнози
Місце
Росія
Теги
Українанафта
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Лошадей ещё не всех съели? Доставайте рагули телеги с деревянными колёсами и запрягайте в них волов.
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Белый господин
Белый господин
Похоже Медведев услышал что бандеровцы с Россией воюют.
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Иванов Александр
Иванов Александр
А у недостраны УСРАИНЫ есть спина? РЖУНЕМАГУ!!!
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