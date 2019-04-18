Россия запретила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также ввоз украинской продукции машиностроения

Могу только сказать, что для российских экспортеров потери нулевые (дефицита спроса на российские энергоносители нет). Для Украины удар тяжелый. Нефть и нефтепродукты из России - 41% украинского импорта этих товаров. А если добавить импорт (37%) из Беларуси, то есть тоже фактически из России, то совсем плохо.

Частично Украина может заменить российскую нефть поставками в относительно небольших объемах их Азербайджана (через Одессу), из Литвы с Латвией, Польши и Венгрии, но это не будет сопоставим с российским экспортом. Тоже самое касается и поставок нефти из европейских стран. Из-за посредников это будет дороже, да и объемы будут меньше.

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