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"Ми нікому ще нічого не винні": Росія вирішила "кинути" ПАРЄ на 85 млн євро

2.2тЧитати матеріал російською

Заступник голови російського Мінфіну Сергій Сторчак відповів, коли РФ виплатять Раді Європи (РЄ) борг розміром у 85 мільйонів євро.

Він заявив, що цього не станеться в найближчому майбутньому, передає ТАСС.

"Ми нікому ще нічого не винні. Ми будемо винні, коли буде підписаний документ протокол, меморандум,ось тоді виникають зобов'язання", — підкреслив він.

ТАСС

ТАСС

Сергій Сторчак

За словами Сторчака, те, що це питання обговорили на політичному рівні і встановили суму платежів, ще нічого не означає.

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Росія повернулася в ПАРЄ: у Зеленського засудили вихід України з Асамблеї

Відзначимо, Росія була позбавлена основних повноважень в ПАРЄ в квітні 2014 року через возз'єднання з Кримом і збройного конфлікту в Донбасі. У 2017 році Москва, яка є найбільшим вкладником асамблеї, заморозила сплату членського внеску і оголосила, що розморозить її тільки після повного відновлення своїх повноважень в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
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Карпов Стас
Карпов Стас
Нормальная мировая практика: оплата после заключения договора.
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
серый торчок- самый торчковый торчок в азиопе)))
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
ні че ні че... зара як пройдут вот вот парламентськи... Арьєва скинуть та ПАСЄ пізнає як треба голосувати чесно... як на Голосі.
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