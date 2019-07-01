"Ми нікому ще нічого не винні": Росія вирішила "кинути" ПАРЄ на 85 млн євро

Заступник голови російського Мінфіну Сергій Сторчак відповів, коли РФ виплатять Раді Європи (РЄ) борг розміром у 85 мільйонів євро.

Він заявив, що цього не станеться в найближчому майбутньому, передає ТАСС.

"Ми нікому ще нічого не винні. Ми будемо винні, коли буде підписаний документ — протокол, меморандум, — ось тоді виникають зобов'язання", — підкреслив він.

ТАСС Сергій Сторчак

За словами Сторчака, те, що це питання обговорили на політичному рівні і встановили суму платежів, ще нічого не означає.

Відзначимо, Росія була позбавлена основних повноважень в ПАРЄ в квітні 2014 року через возз'єднання з Кримом і збройного конфлікту в Донбасі. У 2017 році Москва, яка є найбільшим вкладником асамблеї, заморозила сплату членського внеску і оголосила, що розморозить її тільки після повного відновлення своїх повноважень в організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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