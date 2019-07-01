"Ми нікому ще нічого не винні": Росія вирішила "кинути" ПАРЄ на 85 млн євро

Заступник голови російського Мінфіну Сергій Сторчак відповів, коли РФ виплатять Раді Європи (РЄ) борг розміром у 85 мільйонів євро.
Він заявив, що цього не станеться в найближчому майбутньому, передає ТАСС.
"Ми нікому ще нічого не винні. Ми будемо винні, коли буде підписаний документ — протокол, меморандум, — ось тоді виникають зобов'язання", — підкреслив він.
ТАСС
Сергій Сторчак
За словами Сторчака, те, що це питання обговорили на політичному рівні і встановили суму платежів, ще нічого не означає.
Відзначимо, Росія була позбавлена основних повноважень в ПАРЄ в квітні 2014 року через возз'єднання з Кримом і збройного конфлікту в Донбасі. У 2017 році Москва, яка є найбільшим вкладником асамблеї, заморозила сплату членського внеску і оголосила, що розморозить її тільки після повного відновлення своїх повноважень в організації.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії в свій склад.
Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимиру Зеленському, парламенту і уряду.
Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулеба. Він розповів, яку "відповідь" завдасть країна.
У свою чергу, партія "Слуга народу" виступила проти виходу української делегації з ПАРЄ, незважаючи на повернення Росії до цієї організації.
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