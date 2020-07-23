Приговор, вынесенный Петрозаводским городским судом историку Юрию Дмитриеву, - одна из самых отвратительных страниц в истории и так уже загаженного самыми различными юридическими экскрементами путинского правосудия. Потому что даже у этого суда не хватило наглости отправить Дмитриева в колонию на долгие годы по явно сфабрикованному обвинению, уже рассыпавшемуся в ходе предыдущих судебных слушаний. Но и не хватило совести признать это обвинение зловещей выдумкой, призванной остановить научную и гражданскую активность Дмитриева. Результат поразил даже тех, кто уже привык не удивляться решениям российских судей: по статье, минимальный срок заключения по которой составляет 12 лет лишения свободы, историк получил 3,5 года. Как это вообще может быть? Как это соотносится с законодательством? Как можно не замечать, что такой приговор - это признание невиновности и издевательство одновременно, потому что пожилому человеку все равно придется провести в заключении еще несколько месяцев?

Но никто, конечно же, не будет давать ответа на вопрос, почему все это так произошло. Все и так прекрасно понимают ситуацию. Когда-то Анна Ахматова писала о встрече России сажавшей с Россией сидевшей. Эта встреча продолжается и по сей день, эмоции все те же, ненависть все та же, готовность России сажавшей, окончательно утвердившейся у власти в 2000 году, отстаивать свою несуществующую честь, все так же велика. Дмитриев просто попал под каток этой России - зловещей, жестокой и подлой.

Это месть за Сандармох. За попытки историка сохранить память об одном из самых страшных мест сталинских убийств. И об убитых в этом проклятом месте - а их были тысячи, и среди этих тысяч выдающиеся люди, гордость своих стран. В защиту Дмитриева все эти годы выступали интеллектуалы всего мира, понимающие, как много он сделал не только для самой России, но и для цивилизации. Я это очень хорошо понимаю. В Сандармохе был уничтожен весь цвет украинской интеллигенции начала ХХ века - люди, которыми современная Украина гордится. И каждая судьба - как сюжет для романа: в Сандармохе, например, убили великого украинского театрального режиссера Леся Курбаса, которого в последние годы его жизни, после разгрома его знаменитого театра, буквально прятал в своем собственном театре великий еврейский актер Соломон Михоэлс, уже после войны убитый именно теми людьми, которые уничтожили Курбаса и потомки которых - уж простите - уничтожают Дмитриева. Как там это назвал Солженицын? Красное колесо?

Красное колесо! Это похлеще, чем архипелаг ГУЛАГ, кульминацией которого и был Сандармох. Это именно колесо, которое катится, катится, никак не остановится, оставляя за собой кровавые следы на русской земле и на землях всех тех стран, куда оно докатывается с гулом танков. Тем, кто любуется маршрутом этого колеса, важно присыпать кровь песочкам: так, на сталинские трупы пытаются взгромоздить трупы советских военнопленных, якобы убитых в Сандармохе финнами, пусть даже эти трупы никак не найдут. А Дмитриев мешает, поэтому должен сидеть в тюрьме. Это же и есть настоящая правда любого чекистского режима - порядочный человек должен сидеть в тюрьме.

Если бы Россия вновь не превратилась в кровоточащее чудище с рыбьими глазами, она бы Дмитриевым гордилась. А так она хочет его доконать. Так Россия сажавшая всегда хотела доконать Россию сидевшую - чтобы не было ни памяти, ни укоров совести, ничего. Просто рвы, которые нужно засыпать и разбить там парки культуры и отдыха для сажавших, уцелевших и забывших. Просто радоваться на костях.

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