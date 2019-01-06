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Скандальний депутат Держдуми зачитав реп і розлютив росіян: відео

2.4тЧитати матеріал російською

Скандальний депутат російської Держдуми Віталій Мілонов зачитав реп, чим викликав серйозне обурення у росіян в мережі.

Запис було опубліковано на YouTube. На відео Мілонов заявив, що виступає проти заборони виступів артистів. У той же час він закликав музикантів "стежити за базаром" і не співати про "наркоманів і геїв".

Реп Мілонова сподобався далеко не всім, оскільки дизлайки складають 2/3 від загальних оцінок. Також користувачі активно висловлюють своє обурення в коментарях.

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Скандальний депутат Держдуми зачитав реп і розлютив росіян: відео
Скандальний депутат Держдуми зачитав реп і розлютив росіян: відео

"Віталік знову показав, який він брехливий, як прикривається хрестиками, іконами", "Чому він такий кретин?" "Лицемірний щур", "Мерзенний окупант намагається прикинутися своїм" — пишуть коментатори.

Скандальний депутат Держдуми зачитав реп і розлютив росіян: відео
Скандальний депутат Держдуми зачитав реп і розлютив росіян: відео
Скандальний депутат Держдуми зачитав реп і розлютив росіян: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше реп в прямому ефірі зачитав відомий пропагандист Дмитро Кисельов. Як і Мілонов, він не зміг приємно здивувати росіян, наразившись на величезну порцію критики.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Віталій Мілонов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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