"Мерзота і покидьок!" Кадиров накинувся на Габунію через Путіна

Глава Чечні Рамзан Кадиров накинувся з образами на грузинського телеведучого Георгія Габунію, який в прямому ефірі обматюкав президента Росії Володимира Путіна.

"Мерзота і покидьок! Тільки так можна назвати журналіста телеканалу Руставі-2 Георгія Габунію. Він не є ні сином Кавказу, ні чоловіком, ні горцем. На Кавказі чоловік не вимовляє подібні слова навіть на адресу свого кровника. Габуния – уроджений боягуз і безстатеве істота. Це – ганьба грузинського народу і Грузії", – написав Кадиров на своїй сторінці в Telegram.

Кадиров упевнений, що все відбулося, як і було задумано телеканалом, а можливо і за стінами Руставі-2.

"Інакше Габунія був би відключений від прямого ефіру на перших же секундах. Образу нанесено не президенту Росії, а російському народу в цілому і кожному громадянину Росії в окремо. Президент і прем'єр-міністр Грузії повинні негайно принести офіційні і публічні вибачення президенту Росії і Російської Федерації. Проти Габуниї потрібно порушити кримінальну справу за висловлювання, що ображають вищу посадова особа Росії і зачіпають честь і гідність громадянина Росії", – заявив Кадиров.

"Ми не можемо постійно робити вигляд, що не помічаємо підкреслено ворожі витівки з боку Грузії. Тому необхідно у відношенні країни ввести найжорсткіші санкції, що не торкаються грузин-громадян Росії... Те, що сталося слід розцінювати як ретельно сплановану мерзенну акцію з боку Грузії, якщо зворотне не буде доведене владою країни", – додав він.

Кадиров підкреслив, що Габунію потрібно заховати за сім'ю парканами.

Кадиров накинувся на Габунію через Путіна ІА REX

Як повідомляв OBOZREVATEL :

7 липня ефірі Габунія матом висловив своє ставлення до Путіна. "Я хочу передати величезний привіт нашому великому другу, президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну. Вовочка, с * ка ти бродячий ... На нашій красивій землі немає місця такому убогому створення, таким виродку, як ти", – вибухнув він.

Влада Грузії засудили грубість ведучого, однак від вибачень в сторону лідера РФ утрималися.

Російські пропагандисти у відповідь накинулися на Габунію зі звинуваченнями.

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