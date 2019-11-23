У Росії мер потрапив у страшну ДТП: дружина загинула. Перші фото

У Черемхівському районі Іркутської області Росії у ДТП потрапив мер міста Тулун Юрій Каріх.

В аварії загинула дружина чиновника, пише ТАСС із посиланням на джерело. Сам він живий і, за даними Telegram-каналу Mash, доставлений у лікарню.

Попередньо, автомобіль Daewoo, за кермом якого перебував Каріх, врізався у вантажівку КАМаЗ, припарковану на узбіччі.

ДТП із Юрієм Каріхом Колаж

Дружина мера Лариса померла на місці. За даними журналістів, у Каріха діагностовано забій грудної клітини. Його забрала "швидка" з підозрою на інфаркт.

52-річний Юрій Каріх керує Тулуном, де минулого літа двічі відбувалися повені, із 2010 року. 8 вересня 2019 його обрали на новий термін, він балотувався як самовисуванець.

Место ДТП LIFE SHOT

Место ДТП LIFE SHOT

Место ДТП LIFE SHOT

Фото з місця аварії Telegram-канал Mash

Фото з місця аварії Telegram-канал Mash

Як писав OBOZREVATEL, раніше в російській Пензі прямо на парковці обрушився асфальт, у результаті чого авто буквально засмоктало під землю. Інцидент закінчився трагедією – водій і пасажир "Лади" загинули на місці.

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