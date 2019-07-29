"Мені їх не шкода!" Росгвардієць розповів про розгін мітингу в Москві

Дев'ятнадцятирічний військовослужбовець Росгвардіі, який брав участь у розгоні мітингу в центрі Москви 27 липня, розповів подробиці того, що відбувалося.
Про це пише російський телеканал "Дождь". За словами хлопця, який відмовився називати своє ім'я, наголос робився в основному на школярів.
"Мені їх не шкода, ми їх заламували, тому що вони бігали, а поводити себе треба спокійно. І взагалі, треба думати, перш ніж виходити з листівками і сувоями – за них "приймають", – висловився росгвардієць.
Примітно, що за даними дитячого омбудсмена Москви, на акції затримали 47 неповнолітніх, багатьох із них - безпідставно.
Мітинг у Москві
kp.by
За словами військового, їх заздалегідь готували до розгону протестів. При цьому, їм говорили, що на мітинг вийдуть близько десяти тисяч жителів Москви. "Ситуацію описували в загальних рисах. Керівництво про вибори і кандидатів особливо не розповідало", – запевнив росгвардієць.
"Через оточення ми затримували і перехожих. Багато було цих зі штабу Навального, з його листівками. Були, звичайно, і дорослі люди зі своєю думкою. А школярам просто хочеться движухи і реакції на них", – зазначив він.
Військовослужбовець заявив, що так і не зрозумів, хто саме вийшов на протест. Він також заявив, що пішов на затримання мітингувальників, оскільки його нинішня російська влада влаштовує. "Я все життя за Путіна жив", – заявив росгвардієць.
Мітинг у Москві
Deutsche Welle
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.
У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.
Понад 1000 осіб були затримані, у тому числі випадкові перехожі.
Ще раніше, 24 липня, за заклик виходити на вулиці на 30 діб був заарештований опозиціонер Олексій Навальний.
28 липня Навальний був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікар-офтальмолог Анастасія Васильєва, яка його відвідала, висловила переконання, що справжня причина його хвороби – в дії "невизначених хімічних речовин".
У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.
МЗС України назвало Росію країною-вигнанцем за насильство над учасниками мирного протесту.
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