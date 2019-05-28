"Мені дуже страшно!" У Росії підліток з льодорубом напав на школярку. Відео

У вівторок, 28 травня, в Росії в середній школі № 4 селища Більшовик міста Вольська в Саратовській області 15-річний учень сьомого класу напала з льодорубом (за іншою версією сокирою) на шестикласницю.

Як повідомляє EAD, удар припав по голові дитини. Зараз дівчинка з черепно-мозковою травмою перебуває в реанімації, за її життя борються лікарі.

Попередньо встановлено, що підліток підпалив за допомогою пляшки з запальною сумішшю двері навчального закладу, а потім ударив сокирою дівчинку з шостого класу.

Відзначається, що в Вольск направили вертоліт санавіації з лікарями Саратовської обласної дитячої клінічної лікарні з нейрохірургом на борту. Лікарі мають ухвалити рішення про транспортування постраждалої дівчинки в Саратов або, якщо її стан її здоров'я дозволить, залишити на лікуванні в районній лікарні.

Поліція вже затримала підлітка, зараз з ним ведеться робота. "Інтерфакс" повідомляє, що підліток спостерігався у психіатра

Свідків інциденту серед дітей не було, зараз всіх учнів відпустили із занять додому.

нападник школяр Скріншот

Додамо, що перед нападом хлопець опублікував в соцмережах відеозвернення: "Я в школі. Мені дуже страшно, але це треба зробити. Щоб про мене не подумали, як би це не вийшло. Сподіваюся, Дмитро виживе, це мій друг. Сподіваюся, все добре пройде. Всім удачі ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському місті Казань учень гімназії №7 Іскандер Халфин вдень 13 травня захопив школу і взяв в заручники дітей. Він був озброєний пневматичним пістолетом і ножем.

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