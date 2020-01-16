Колишній російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв отримав нову посаду заступника голови Ради безпеки РФ.

Указ про це підписав президент РФ Володимир Путін, повідомляє пресслужба Кремля.

"Призначити Медведєва Дмитра Анатолійовича Заступником Голови Ради Безпеки Російської Федерації, звільнивши його від виконання обов'язків Голови Уряду Російської Федерації", – йдеться в тексті документа.

Відзначається, що указ набирає чинності з дня його підписання, тобто з 16 січня 2020 року.

Додамо, що Медведєв також зробив спеціальну заяву, подякувавши всім, з ким пропрацював в уряді.

"Вдячний усім членам уряду, апарату уряду за ту велику роботу, яку ми з вами разом робили всі ці роки. Інколи це було дуже непросто. Але ми знаходили рішення, які допомагали нашій країні рухатися вперед, розвиватися. Завжди діяли в інтересах людей. І нам багато чого вдалося. Велику роль тут зіграв серйозний досвід і професіоналізм членів уряду. Про це говорив і президент нашої країни", – повідомив він.

Дмитро Медведєв

Медведєв зазначив, що його міністри були командою однодумців, яким він міг довіряти.

"Нові масштабні завдання, які президент Росії поставив в своєму Посланні, вимагають і нових підходів. Упевнений, що уряд, який буде призначено найближчим часом, з цим впорається. Хочу побажати йому успіху в роботі і реалізації всього задуманого", – додав російський чиновник.

указ Путіна Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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