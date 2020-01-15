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15 січня • оновлено в 18:31
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Просто перед відставкою: в мережу злили розмову Медведєва з Путіним. Відеофакт

5.3т
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв перед оголошенням про відставку всього уряду розмовляв просто у залі засідань із президентом Володимиром Путіним.

Відповідне відео показали журналісти кремлівського пулу РИА Новости (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця)

На записі видно, як політики походжають по залу і про щось розмовляють. Медведєв при цьому зводив очі до стелі.

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Медведєв говорив перед відставкою з Путіним

Медведєв говорив перед відставкою з Путіним

Скріншот із відео

Медведєв говорив перед відставкою з Путіним

Медведєв говорив перед відставкою з Путіним

Скріншот із відео

Медведєв говорив перед відставкою з Путіним

Медведєв говорив перед відставкою з Путіним

Скріншот із відео

Відразу після розмови вони сіли за круглий стіл разом із міністрами, де Медведєв і оголосив про своє рішення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

  • Міністри застигли на місці, почувши про розпуск Кабміну.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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