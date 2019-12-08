Мчить пожежний поїзд: у Росії спалахнули склади. фото

У неділю, 8 грудня, в Петрозаводську (Карелія) спалахнула велика пожежа – горять складські приміщення на площі 400 квадратних метрів.

Будівля розташована уздовж лінії залізниці. Про це стало відомо завдяки Telegram-каналу РІА Новини.

Повідомляється, що загрози руху поїздів немає.

У Росії спалахнули склади РІА Новини

У прес-службі МНС РФ заявили, що на місце НП спрямований пожежний поїзд.

"На вулиці Шотмана відбувається горіння будівлі складу на площі 400 квадратних метрів", – сказали у відомстві.

За попередніми даними, постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 37 чоловік та 10 одиниць техніки.

У Росії спалахнули склади РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії спалахнула пекельний пожежа в ангарі з каучуком. В мережу потрапили фото і відео інциденту.

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