Мчить пожежний поїзд: у Росії спалахнули склади. фото

У неділю, 8 грудня, в Петрозаводську (Карелія) спалахнула велика пожежа – горять складські приміщення на площі 400 квадратних метрів.
Будівля розташована уздовж лінії залізниці. Про це стало відомо завдяки Telegram-каналу РІА Новини.
Повідомляється, що загрози руху поїздів немає.
У Росії спалахнули склади
РІА Новини
У прес-службі МНС РФ заявили, що на місце НП спрямований пожежний поїзд.
"На вулиці Шотмана відбувається горіння будівлі складу на площі 400 квадратних метрів", – сказали у відомстві.
За попередніми даними, постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 37 чоловік та 10 одиниць техніки.
У Росії спалахнули склади
РІА Новини
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії спалахнула пекельний пожежа в ангарі з каучуком. В мережу потрапили фото і відео інциденту.
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