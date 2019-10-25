Путін зустрічати не буде: США випустили з в'язниці росіянку Бутіну

Росіянку Марію Бутіну, яку в травні в США засудили до 18 місяців в'язниці за шпигунство, звільнили і підготували до депортації в РФ.
Жінку в п'ятницю, 25 жовтня, передали у відання імміграційної служби в Майамі, повідомляє телеканал NBC.
Інформацію про звільнення Бутіної підтвердили також і в посольстві РФ у США. Очікується. що вона прилетить до Москви вранці 26 жовтня.
Марію Бутіну депортують у Росію
Эхо Москвы
Відзначається, що після повернення Бутіній, швидше за все, знадобиться медичне обстеження. Також у шпигунки утворилися чималі борги перед адвокатами, які їй необхідно буде погасити.
Президент Росії Володимир Путін вже заявив, що зустрічатися з Бутіною не планує.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Марію Бутіну затримали у Вашингтоні в липні 2018 року, звинувативши в змові з метою роботи агентом іноземної держави без відповідного повідомлення влади США.
У ЗМІ раніше з'явилася інформація, що росіянка мала регулярні контакти з російською розвідкою.
Крім того, вона брала активну участь у встановленні окупаційної влади в Криму в 2014 році.
У родині Бутіної заявили, що влада "кинула" її, відмовивши в наданні допомоги. До захисту росіянки підключилися виключно її родичі та друзі.
10 грудня з'явилася інформація, що росіянка і американська прокуратура подали спільне прохання про призначення судом слухань з приводу угоди зі слідством.
11 грудня Бутіна визнала свою провину і погодилася співпрацювати з федеральними прокурорами.
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