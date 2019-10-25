Путін зустрічати не буде: США випустили з в'язниці росіянку Бутіну

Росіянку Марію Бутіну, яку в травні в США засудили до 18 місяців в'язниці за шпигунство, звільнили і підготували до депортації в РФ.

Жінку в п'ятницю, 25 жовтня, передали у відання імміграційної служби в Майамі, повідомляє телеканал NBC.

Інформацію про звільнення Бутіної підтвердили також і в посольстві РФ у США. Очікується. що вона прилетить до Москви вранці 26 жовтня.

Марію Бутіну депортують у Росію Эхо Москвы

Відзначається, що після повернення Бутіній, швидше за все, знадобиться медичне обстеження. Також у шпигунки утворилися чималі борги перед адвокатами, які їй необхідно буде погасити.

Президент Росії Володимир Путін вже заявив, що зустрічатися з Бутіною не планує.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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