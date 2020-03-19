У мережі згадали історію про Ігоря Іртишова, відомого в Санкт-Петербурзі як маніяк-повія. З 1993-го по 1994 рік він згвалтував вісьмох школярів, двоє з яких померли.

Як пише lenta.ru, жорстокість, з якою Іртишов поводився зі своїми жертвами, шокувала всіх, хто дізнавався про його злочини. Одній з жертв маніяк вирвав кишківник: за життя підлітка кілька років билися кращі лікарі США, але врятувати його так і не змогли.

Іртишов народився в сім'ї алкоголіків, усе дитинство провів в інтернаті і піддавався там насильству. У молоді роки, працюючи офіціантом, Іртишов почав займатися проституцією. Загалом його послугами користувалися чоловіки, схильні до БДСМ.

Ігор Іртишов

На слідстві він стверджував, що не раз ставав жертвою жорстоких тортур з боку клієнтів-кримінальників і кавказців. Однак, за іншими даними, саме Іртишов катував своїх клієнтів в ролі владного пана, до того ж до обопільного задоволення. Як би там не було, проституція приносила йому непоганий дохід – але з часом рольові ігри перестали задовольняти садистські нахили молодої людини.

У 1993 році увагу Іртишова стали залучати хлопчики – винятково щуплі і слабкі, які не могли дати йому здачі. У цьому ж році він згвалтував двох братів 11 і 12 років.

Скріншот відео steps-media

Наступну жертву маніяк задушив. Потім, в ході чергового згвалтування, завдав хлопчикові серйозні травми, він на все життя залишився інвалідом. Свою останню жертву Іртишов прирік на болісну смерть, вирвавши дев'ять метрів кишківника. Хлопчик пережив напад, але його не врятувала навіть дорога операція в США. Перед смертю дитина встигла описати маніяка, і саме це допомогло слідчим затримати Іртишова.

Школяр, убитий Іртишовим

Сьогодні психічно неврівноважений вбивця замкнений в камері ІЧ-1 і буде перебувати там до кінця своїх днів. Він постійно доводить наглядачів та інших засуджених божевільними кривляння і гучним вереском.

Підозрювані у справі Іртишова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії вже вісім років оперативники не можуть знайти найнебезпечнішого серійного вбивцю в країні, який жорстоко розправляється з жінками пенсійного віку.

За версією слідства, жертвами маніяка стали 32 жінки похилого віку з різних регіонів Росії.

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