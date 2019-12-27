Головна Новини
28 грудня • оновлено в 01:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Пообіцяв одружитися і "зник" після ДТП: у Росії викрили "спадкоємця" Рокфеллера

884
Читати матеріал російською

26-річний Майкл Чарльз Рокфеллер, нібито спадкоємець великої династії, який обіцяв одружитися на бізнес-леді з Росії Ользі Грищенко, насправді шахрай і перебував у стосунках з іншою.

Як повідомляє РЕН ТВ, чоловік, який нещодавно став регулярно з'являтися на російських бізнес-форумах, сам розповів ЗМІ про своє майбутнє весілля в спільному з нареченою інтерв'ю.

Однак буквально за кілька днів до романтичної подорожі з нареченою в Норвегію на різдво родичі Майкла Рокфеллера прислали Грищенко фотографію, на якій молодий чоловік зображений нібито в реанімації в непритомному стані.

Новини
"Він – альфонс! Живе на гроші бабусі!" Переможницю "Холостяка" пограбували в США: подробиці

Майкл Чарльз Рокфеллер зі своїми дівчатами

Майкл Чарльз Рокфеллер зі своїми дівчатами

РЕН ТВ

Повідомлялося, що він потрапив у серйозну аварію в Англії і дивом вижив. Дівчина, втім, помітила на знімку фотошоп.

У Норвегію на різдво, як виявилося, Майкл збирався відправитися відразу з двома своїми дівчатами. "Але, мабуть, в останній момент злякався викриття і заговорив про "аварію", – пишуть російські журналісти.

Пообіцяв одружитися і "зник" після ДТП: у Росії викрили "спадкоємця" Рокфеллера

РЕН ТВ

Вони поспілкувалися з Вікторією Петрофф, яка розповіла, що також зустрічалася з аферистом. Він також повідомив їй, що потрапив у ДТП.

Новини
Розвів, як кошеня! Московський "маг" кинув українську модель на тисячі євро

"Востаннє ми бачилися з Майклом у Лондоні 15-16 грудня. Він клявся мені в коханні, розповідав мені про наш майбутній дім. Клявся, що Ольга – це тільки заради піару. Говорив про наше "спільне майбутнє".

17-го я прилетіла з Лондона до Москви, і 17-го ж він зник. А на наступний день мені написали з його номера СМС – нібито його брат – повідомив, що Майкл розбився в аварії. І надіслав фото", – сказала вона.

Майкл Чарльз Рокфеллер зі своїми дівчатами

Майкл Чарльз Рокфеллер зі своїми дівчатами

РЕН ТВ

Майкл Чарльз Рокфеллер зі своїми дівчатами

Майкл Чарльз Рокфеллер зі своїми дівчатами

РЕН ТВ

Дівчина додала, що вона і Грищенко списалися в мережі. "Ми зрозуміли, що в якісь дні, будучи в Росії, Майкл говорив мені, що з офіційною делегацією, зайнятий зустрічами, а сам був з Ольгою. На другий день приїжджав до мене, а Ользі говорив, що в нього ділові зустрічі" , – розповіла Вікторія.

Журналісти також з'ясували, що до бурхливих романів у Росії "спадкоємець" був одружений на громадянці Латвії. На знімку наречений у білому кітелі з нагородами.

Також він відомий під ім'ям Анастасіоса Цалацаніса, громадянина Греції.

Весільне фото шахрая

Весільне фото шахрая

РЕН ТВ

Майкл Чарльз Рокфеллер у військових формах різних країн

Майкл Чарльз Рокфеллер у військових формах різних країн

РЕН ТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії шахрай обманом отримав відверті кадри дівчини, яка хотіла знятися в кліпі "репера Скриптоніта".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шахраї шлюбні аферисти фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги