Пообіцяв одружитися і "зник" після ДТП: у Росії викрили "спадкоємця" Рокфеллера

26-річний Майкл Чарльз Рокфеллер, нібито спадкоємець великої династії, який обіцяв одружитися на бізнес-леді з Росії Ользі Грищенко, насправді шахрай і перебував у стосунках з іншою.

Як повідомляє РЕН ТВ, чоловік, який нещодавно став регулярно з'являтися на російських бізнес-форумах, сам розповів ЗМІ про своє майбутнє весілля в спільному з нареченою інтерв'ю.

Однак буквально за кілька днів до романтичної подорожі з нареченою в Норвегію на різдво родичі Майкла Рокфеллера прислали Грищенко фотографію, на якій молодий чоловік зображений нібито в реанімації в непритомному стані.

Майкл Чарльз Рокфеллер зі своїми дівчатами РЕН ТВ

Повідомлялося, що він потрапив у серйозну аварію в Англії і дивом вижив. Дівчина, втім, помітила на знімку фотошоп.

У Норвегію на різдво, як виявилося, Майкл збирався відправитися відразу з двома своїми дівчатами. "Але, мабуть, в останній момент злякався викриття і заговорив про "аварію", – пишуть російські журналісти.

РЕН ТВ

Вони поспілкувалися з Вікторією Петрофф, яка розповіла, що також зустрічалася з аферистом. Він також повідомив їй, що потрапив у ДТП.

"Востаннє ми бачилися з Майклом у Лондоні 15-16 грудня. Він клявся мені в коханні, розповідав мені про наш майбутній дім. Клявся, що Ольга – це тільки заради піару. Говорив про наше "спільне майбутнє".

17-го я прилетіла з Лондона до Москви, і 17-го ж він зник. А на наступний день мені написали з його номера СМС – нібито його брат – повідомив, що Майкл розбився в аварії. І надіслав фото", – сказала вона.

Майкл Чарльз Рокфеллер зі своїми дівчатами РЕН ТВ

Майкл Чарльз Рокфеллер зі своїми дівчатами РЕН ТВ

Дівчина додала, що вона і Грищенко списалися в мережі. "Ми зрозуміли, що в якісь дні, будучи в Росії, Майкл говорив мені, що з офіційною делегацією, зайнятий зустрічами, а сам був з Ольгою. На другий день приїжджав до мене, а Ользі говорив, що в нього ділові зустрічі" , – розповіла Вікторія.

Журналісти також з'ясували, що до бурхливих романів у Росії "спадкоємець" був одружений на громадянці Латвії. На знімку наречений у білому кітелі з нагородами.

Також він відомий під ім'ям Анастасіоса Цалацаніса, громадянина Греції.

Весільне фото шахрая РЕН ТВ

Майкл Чарльз Рокфеллер у військових формах різних країн РЕН ТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії шахрай обманом отримав відверті кадри дівчини, яка хотіла знятися в кліпі "репера Скриптоніта".

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