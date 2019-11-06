"Герой нашого часу": у Росії назвали наступників Путіна

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, глава Тульської області Олексій Дюмін і письменник, який воював на боці "ДНР" Захар Прилєпін є можливими наступниками президента Володимира Путіна.

Про це пише видання "Цар Град", яке проаналізувало потенційних кандидатів на пост глави Кремля.

Так, в публікації йде мова, що у всіх трьох осіб є можливість в майбутньому очолити Росію. Наприклад, Прилєпін став засновником руху "За правду". Також в ролі політика він брав участь в праймеріз "Лівого фронту".

"Глобальна ідея руху збігається з тим, що кожен день робить."Не боїмося говорити правду", таке прилєпінське гасло однозначно сподобається народу, і автор отримає підтримку", – йдеться в матеріалі.

Захар Прилєпін

Ще одним наступником називають Шойгу, який раніше з Путіним провів його День народження в тайзі.

"Сергія Шойгу звикли сприймати як людину, здатну впоратися з будь-яким завданням. Не в ролі кризового менеджера. Він, скоріше, герой нашого часу. Саме тому, бачачи провали в роботі чинного уряду,"Кужегетича" пророкували в прем'єрміністри", – пише російське видання.

Російський економіст Михайло Делягін вважає, що Шойгу може стати і технічним президентом, якщо це знадобиться Росії. Адже якщо схема з прем'єром і технічним президентом втілиться в життя, то РФ може готуватися до переформатування не тільки уряду, але і всієї державної системи, вважає експерт.

Сергій Шойгу

Також імовірним наступником часто називають главу Тульської області Олексія Дюміна, якому раніше російські ЗМІ пророкували посаду прем'єр-міністра і навіть глави ФСБ.

"У Тульській області він припав на пост керівника, як шуруп до гайки. Людина, яка має прекрасні зв'язку там, де формується замовлення на діяльність оборонної галузі, посередник між тульськими заводами і покупцями, він не просто ефективний, а суперефективний", – пояснив гендиректор Інституту регіональних проблем Дмитро Журавльов.

Олексій Дюмін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кремлі заявили, що не думають про можливого наступника президента Росії Володимира Путіна, а нібито займаються напруженою роботою.

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