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2 лютого • оновлено в 11:15
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"Люди з вікон кричать про допомогу": в Росії загорівся бізнес-центр. Фото і відео

2.3т
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У центрі Санкт-Петербурга (Росія) вранці 2 лютого в п'ятиповерховій будівлі бізнес-центру "Лениздат" сталася масштабна пожежа.

Прес-служба МНС Санкт-Петербурга повідомляє, що пожежа сталася на четвертому поверсі бізнес-центру. Вогонь поширився на площу 300 квадратних метрів.

"Люди з вікон кричать про допомогу": в Росії загорівся бізнес-центр. Фото і відео
"Люди з вікон кричать про допомогу": в Росії загорівся бізнес-центр. Фото і відео
"Люди з вікон кричать про допомогу": в Росії загорівся бізнес-центр. Фото і відео
"Люди з вікон кричать про допомогу": в Росії загорівся бізнес-центр. Фото і відео
"Люди з вікон кричать про допомогу": в Росії загорівся бізнес-центр. Фото і відео
"Люди з вікон кричать про допомогу": в Росії загорівся бізнес-центр. Фото і відео
Новини
Обвалення ССК у Петербурзі: момент катастрофи потрапив на відео

На відео з місця події видно густий дим.

За повідомленнями очевидців, люди з вікон кричать про допомогу. Екстрені служби вже прибули на місце і вживають заходів щодо ліквідації загоряння, зазначає РЕН ТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 січня в Санкт-Петербурзі (Росія) в процесі демонтажу спортивно-концертного комплексу "Петербурзький" впав дах і частина будівлі. В результаті НП загинула одна людина.

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Автор
Павло Заяц
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
пожежа
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Он Алекс
Он Алекс
Ольгинцы! Про русский мир ничего накалякать своими рогами не хотите? Желаю всем кто в «центре», вернуться домой без последствий...
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Roma Roma
Roma Roma
Он Алекс, у них метадичек нет на тему проблем рюцьких! Выжидают! Скоро Украинский след проявится
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