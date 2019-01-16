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''Люди вибігали на вулицю!'' Момент вибуху на хімзаводі в Росії потрапив на відео

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У мережі опублікували момент вибуху на хімзаводі "Поліпласт" Ленінградської області.

На опублікованих кадрах видно, як стовп вогню піднявся небо на кілька десятків метрів, повідомляє LIFE SHOT.

"Вибух прогримів на заводі "Поліпласт" в Ленінградській області. Робочі стали вибігати на вулицю – потім пролунав вибух", – повідомили очевидці події.

Нагадаємо, що вибух на заводі "Поліпласт" прогримів вранці, 16 січня.

Попередньо встановлено, що вибух стався в ході проведення монтажних робіт через порушення техніки безпеки. За даними МНС вибухнула установка по сухому змішуванню бетону.

За даними інформації уряду Ленобласті РФ, під час вибуху постраждали чотири людини. Вони госпіталізовані з легкими пораненнями.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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